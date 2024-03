Sicurezza alle scuole Savio di Trento: interrogazione dei consiglieri Pattini e Uez

martedì, 26 marzo 2024

Trento – Interrogazione dei consiglieri comunali di Trento, Alberto Pattini e Tiziano Uez sulla sicurezza alle scuole Savio di via San Pio X.

“Vogliamo segnalare un problema di sicurezza che ormai si trascina da anni alle scuole Savio in Via San Pio X – si legge nell’interrogazione Pattini-Euz- . Nonostante la delibera di circoscrizione purtroppo la situazione è ancora la stessa. Nello specifico: nel quartiere sono presenti due scuole elementari (Savio e Degasparri). Le Savio si affacciano su via San Pio X, una strada molto trafficata, ed hanno come orari 8-16. Le Degasparri si affacciano su Via Zandonai, strada minore e chiusa al traffico nei momenti di entrata e uscita, ed hanno come orari 8.15-16.15

Detto questo i vigili urbani da sempre sorvegliano le Degasparri e da dopo la delibera di Circoscrizione sono presenti ogni giorno dalle 7.40 alle 8.25 in via Zandonai (i primi bambini arrivano alle 8). In quattro anni i vigili urbani sono andati solo una volta davanti alle Savio. È evidente la disparità di trattamento”.

S’interroga il Sindaco e la Giunta

“se intende sollecitare la presenza davanti scuola Savio di una pattuglia dei vigili urbani (il 90% degli alunni va a scuola in autonomia)

se si condivide che con una sola pattuglia il Comune potrebbe sorvegliare entrambe le scuole: per es. dalle 7.40 alle 7.55 (orario di apertura cancelli) alle Savio, dalle 8 alle 8.25 alle Degasparri”, i consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez,