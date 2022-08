Si rinnova il gemellaggio tra i vigili del fuoco di Riva del Garda e Bensheim

venerdì, 19 agosto 2022

Riva del Garda – Un momento importante per i vigili del fuoco di Riva del Garda (Trento): dal 1988 Riva del Garda è gemellata con Bensheim città dello Stato federale dell’Assia, in Germania.

Da subito i rispettivi Corpi vigili del fuoco volontari hanno intrapreso degli scambi, inizialmente con visite alle città, momenti formali e istituzionali, cerimonie e ricorrenze; che hanno permesso nel corso degli anni di instaurare un bellissimo rapporto di amicizia.

“Abbiamo potuto imparare molte cose gli uni dagli altri, sistemi organizzativi nuovi materiali, tecniche di intervento. Siamo tutti un po’ cresciuti, aprendoci verso l’esterno e non guardando solamente il nostro Trentino. Possiamo dire che oggi nell’organizzazione del Corpo vigili del fuoco volontari di Riva del Garda c’è un po’ di Bensheim e viceversa”, commentano al comando dei vigili del fuoco di Riva del Garda.

Dal 2014, vista l’ottima sinergia tra i due Corpi, sono iniziati gli scambi operativi, in occasione della grande festa dell’Hessentag a Bensheim, dove nell’arco di una settimana hanno partecipato oltre un milione di visitatori, con dei nostri mezzi siamo stati affiancati alle squadre operative tedesche e in massima sinergia abbiamo operato.

In occasione del 150° di ricorrenza dalla fondazione del Corpo di Riva del Garda, per alcuni giorni i colleghi hanno operato a Riva del Garda anche con manovre addestrative e dimostrative congiunte. E’ sempre una festa potersi incontrare, e quindi si è proseguito le iniziative di scambio fino al 2019, quando purtroppo la pandemia ha chiuso le frontiere e i confini.

Ora sono state riprese riprese con più vigore le attività tra i due Corpi dei con i vigili del fuoco. Nella settimana solitamente più difficile dell’anno, quella di ferragosto, una squadra di vigili del fuoco formata da sei componenti e diretta dal vicecomandante Jurgen Ritz, ospitata presso la caserma di Riva del Garda, viene affiancata giorno e notte alla squadra reperibile del Corpo. Arrivati mercoledì 17 dopo un viaggio di oltre 10 ore, il tempo di una cena e di una dormita, che già durante la colazione sono intervenuti per una fuga di gas, nella tarda mattinata per un’incidente stradale in viale Rovereto, nella mattina odierna per la caduta di alcuni calcinacci alla chiesa di Sant’Alessandro e la settimana non è ancora finita.

Durante il giorno, come da programma, vengono eseguiti dei briefing operativi, lo spiegamento dei mezzi e attività addestrativa congiunta.

Ad ottobre i vigili del fuoco di Riva del Garda saranno ospitati a Bensheim e si replicherà l’iniziativa. Alla conferenza stampa (nella foto) sono intervenuti il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi, la presidente dell’Associazione Amici di Bensheim Lorena Giuliani, il comandante di Riva del Garda Graziano Boroni e il vice di Bensheim Jurgen Ritz.

La squadra operativa tedesca è composta oltre che dal vicecomandante, da Michelle Bormuth, Stefanie Kinsel, Philipp Sartorius, Stefan Plaschke, Romed Klein.