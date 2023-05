Settore farmaceutico: l’e-pharmacy sempre più riferimento per l’acquisto di farmaci senza ricetta

mercoledì, 31 maggio 2023

Grazie al web è oggi possibile acquistare praticamente ogni cosa in qualsiasi momento. Tra i tanti prodotti che negli ultimi tempi hanno conosciuto un vero boom delle vendite rientrano i farmaci senza ricetta, che in rete sono disponibili presso le farmacie online.

Regolate da specifiche normative, queste realtà offrono oggi un’esperienza di navigazione ottimale, grazie a piattaforme intuitive del tutto user friendly, tramite le quali è possibile è possibile usufruire di numerosi vantaggi, come i prezzi competitivi, l’ampia possibilità di scelta e la rapidità delle spedizioni.

Dove acquistare online farmaci senza ricetta

Per acquistare farmaci senza ricetta in pochi click è sufficiente rivolgersi a una farmacia online autorizzata dal Ministero della Salute, come per esempio FarmaPic, e-commerce di una storica farmacia attiva a Treviso da oltre 200 anni, la Picciola alla Croce Bianca, fondata nel 1799.

Il fatto che l’e-pharmacy disponga di una sede fisica è fondamentale per avere la certezza che operi nel rispetto delle normative vigenti, le quali concedono l’autorizzazione alla vendita esclusivamente alle farmacie online che dispongono, per l’appunto, di un negozio fisico.

In particolare, la normativa di riferimento è il Decreto Legge 17/2014, approvato nel 2015, il quale, recependo la direttiva Europea del 2011, ha reso possibile, oltre alla vendita online di farmaci senza obbligo di ricetta medica, anche di quelli cosiddetti Over the Counter (OTC), più comunemente noti anche come “farmaci da banco”. Tale regola non vale solo per i medicinali a uso umano, ma anche per quelli veterinari.

Altri prodotti acquistabili tramite gli e-commerce farmaceutici

Le piattaforme delle e-pharmacy non si limitano alla vendita di farmaci senza obbligo di ricetta, ma permettono di acquistare molti dei prodotti tipicamente venduti dalle farmacie fisiche.

Tra i tanti prodotti disponibili rientrano:

– I cosmetici e i prodotti per l’igiene e la cura del corpo, come shampoo, creme viso e dentifrici;

– I prodotti omeopatici e quelli relativi ad altre classi di medicine alternative, come la litoterapia e la floriterapia;

– Gli articoli e i prodotti per la prima infanzia, tra cui latte in polvere, biberon, omogeneizzati, creme protettive e altro ancora;

– I prodotti sanitari, come i termometri, le siringhe con o senza ago, i disinfettanti, i cerotti, le bende, le lancette pungidito e via dicendo.

Gli e-commerce farmaceutici permettono inoltre di acquistare tisane, decotti, estratti naturali e rimedi fitoterapici.

Come acquistare online farmaci senza ricetta o altri articoli

Acquistare farmaci senza obbligo di ricetta o di altri articoli tramite la piattaforma di una e-pharmacy è davvero facilissimo.

Il primo passo da compiere consiste naturalmente nell’apertura della pagina principale del sito. Se si dispone già di un account, è possibile effettuare immediatamente l’accesso; in caso contrario, si può attendere il momento del check-out per effettuare la registrazione.

Questa offre alcuni vantaggi come sconti aggiuntivi e newsletter che consentono di tenere sott’occhio le offerte. Individuare i prodotti di cui si ha bisogno è in genere molto semplice, in quanto basta digitarne il nome nella casella di ricerca. Nel caso in cui non lo si trovasse o si desiderasse individuare un prodotto senza conoscerne il nome, sarebbe sufficiente navigare tra le sezioni.

Terminati gli acquisti, è possibile verificare quali prodotti sono stati inseriti nel carrello e, se si è soddisfatti, procedere con il pagamento, utilizzando uno dei metodi messi a disposizione dall’e-commerce scelto.