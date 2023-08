Settimana di Ferragosto, grandi appuntamenti al Sassabanek di Iseo

sabato, 12 agosto 2023

Iseo (Brescia) – Settimana di Ferragosto al Sassabanek di Iseo (Brescia) tra sport, musica e tanto divertimento sia al camping che al lido. Il bel tempo e le temperature che sono tornate su valori estivi fanno da effetto traino per chi intende trascorrere il periodo di Ferragosto sulle rive del lago d’Iseo nelle strutture del Sassabanek.

In questo periodo Il camping è affollato di turisti, anche stranieri, mentre il Lido è frequentato sia da turisti che da residenti nella zona del Sebino, province di Brescia e Bergamo. L’apertura del Lido per le giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto è fino alle 23, escluse le piscine che chiuderanno alle 19:30, mentre le attività con l’animazione proseguono per tutto il mese di agosto.

Gli eventi della prossima settimana

Al lido Sassabanek sono in calendario i seguenti eventi: lunedì 14 agosto dalle 15 alle 17 prove gratuite di 15 minuti di kayak, Sup e canoe con l’ associazione Atls; dalle 20 alle 23 concerto John Coffee Band e a seguire the Blues Pill (rock-blues), martedì 15 agosto – aspettando i fuochi – dalle 20 alle 23 Live music e karaoke, balli di gruppo e animazione con Diego & Cris.

Inoltre mercoledì 16 e venerdì 18 agosto dalle 15 alle 17 saranno riproposte le prove gratuite di 15 minuti di kayak, Sup e canoe con l’associazione Atls.

Al camping Sassabanek il 15 agosto dalle 10 alle 10:45 sarà promosso Kangoo power per bambini, quindi dalle 18 festa Hawaiana con balli, anguriata e cocktails nella zona del miniclub e pizzeria.

Info per eventi e serate: 030 980603