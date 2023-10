Set di chiavi inglesi: istruzioni per l’acquisto e per l’uso

mercoledì, 11 ottobre 2023

Inutile dire che la scelta di un set di chiavi inglesi è strettamente legata alle necessità dell’utente finale e al tipo di lavoro che deve svolgere. Ciò nonostante, ci sono particolari caratteristiche di questi strumenti che devono essere prese in considerazione indipendentemente dal loro primo utilizzo.

Nell’articolo di oggi ti lasciamo alcuni consigli su come scegliere al meglio un set di chiavi inglesi e su come usarlo in modo che duri il più possibile nel tempo.

Grandezza del set di chiavi inglesi e dimensione delle chiavi

Quando si acquista un set chiavi inglesi le dimensioni contano, eccome se contano! In particolare, ci sono due aspetti da tenere in considerazione.

Prima di tutto, la dimensione del set di chiavi inglesi, cioè il numero di strumenti contenuti al suo interno che può variare da 4 o 5 pezzi fino addirittura a più di cinquanta. In linea di massima, è consigliabile tenere in casa set di almeno 15 chiavi perché si ritiene che riescano a coprire le dimensioni più comuni di dadi e bulloni.

Il che ci porta alla seconda dimensione: quella delle chiavi stesse che, alla fine, corrisponde a quella della testa degli elementi di fissaggio su cui gli attrezzi possono essere usati. Durante la scelta, bisogna fare attenzione perché nei negozi e su Internet si usano due standard diversi: i set di chiavi inglesi prodotti in America hanno la dimensione espressa in pollici, mentre tutti gli altri produttori usano il sistema metrico.

Qui la dimensione si riferisce allo spazio che intercorre tra le ganasce della chiave ed è molto importante sceglierla bene! Una chiave troppo piccola non riesce ad “abbracciare” la testa dell’elemento di fissaggio, mentre una troppo grande rischia di causare scivolamenti e rovinare l’attrezzo.

I materiali

Il materiale di cui sono fatti gli strumenti è un’altra caratteristica da considerare quando si sceglie un set di chiavi inglesi. Generalmente, è sempre consigliabile acquistare attrezzi realizzati in acciaio con aggiunta di additivi di cromo e vanadio.

Questi riescono ad aumentare la resistenza e la durezza sia della barra delle chiave, sia del profilo. Per l’uso in ambienti acidi come i cofani dei mezzi stradali o i motori delle motoslitte, è meglio usare chiavi inglesi che sono state sottoposte a zincatura in modo da non renderle soggette alla corrosione.

Avere chiavi inglesi resistenti è importante non solo perché garantisce una durata più lunga e la possibilità di applicare sforzi maggiori, ma anche e soprattutto perché la rottura dell’attrezzo durante l’uso porterebbe portare ad infortuni anche gravi e al danneggiamento di attrezzature e macchinari.

Consigli per l’uso

Ora che sai come scegliere un set di chiavi inglesi, è importante conoscere alcuni trucchetti per far sì che questi strumenti durino il più possibile. La sola manutenzione, infatti, non basta.

Prima di tutto, è importante sapere che, mentre si usa una chiave inglese, bisogna sempre tirare e mai spingere! Quando si avvita o si svita un elemento di fissaggio è fondamentale posizionarsi in modo da eseguire un movimento di trazione (verso l’utente) anziché di spinta (in avanti) per avere maggiore controllo ed evitare che l’attrezzo scivoli.

Altra cosa da non fare assolutamente mai è quella di inserire la chiave inglese in un tubo per allungare la lunghezza del manico e, di conseguenza, aumentare la leva sull’elemento di fissaggio. Sebbene comune, questo stratagemma è pericolosissimo sia per chi lo mette in atto e per tutte le altre persone che stanno intorno, sia per gli elementi di fissaggio e le attrezzature su cui si lavora.

Infine, esistono dei set di chiavi inglesi che contengono anche strumenti creati appositamente per essere colpiti con martelli. Questa operazione può essere svolta, appunto, solo con questi attrezzi; le chiavi inglesi comuni non sono fatte per sostenere urti simili e si rovinano.