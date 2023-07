Selezioni Miss Italia, a Lovere vince Elisabetta Delcarro

sabato, 1 luglio 2023

Lovere – Ieri, venerdì 30 giugno, il Tour di Miss Italia Lombardia 2023 ha fatto tappa sul lago d’Iseo a Lovere, comune che rientra nel club dei borghi più belli d’Italia, dove lo splendido panorama lacustre ha fatto da sfondo all’evento tenutosi al “PrePost – food and drink experience”. Foto @markbergamophotographer.

Alessandra Riva, agente Regionale Miss Italia Lombardia, e Michele, titolare del Prepost, per la terza volta hanno deciso di portare in questa bellissima location il più grande concorso che premia la bellezza Italiana.

Dopo una giornata trascorsa tra shooting e appuntamenti in zona, l’evento si è svolto in un susseguirsi di sfilate ed esibizioni che hanno portato alla tanto attesa proclamazione delle 6 ragazze premiate. La prima classificata è stata premiata anche con un girocollo Miluna dalla “Gioielleria di Maurizio Zanga” di Villa D’Ogna:

1. Ad aggiudicarsi l’ambita corona e il titolo di Miss Miluna Lovere è Elisabetta Delcarro, 22 anni, di Lurano (BG), alta 170 cm, capelli castani e occhi marroni, si è diplomata come perito tessile perché il suo sogno è di poter aprire la sua linea di abbigliamento.

2. Al secondo posto con il titolo di Miss seconda c’è Veronica Camparelli, 28 anni, di Lecco (LC), alta 173 cm, capelli biondi e occhi marroni. La sua passione è il canto che pratica fin da piccola. A breve uscirà il suo terzo singolo intitolato “Limite”.

3. Al terzo posto con il titolo di Miss terza c’è Beatrice Premoli, 19 anni, di Desio (MB), alta 170 cm, capelli castani e occhi marroni. È una studentessa di “Economia e gestione aziendale”, ma le piacerebbe sfondare nel mondo della moda e così si è iscritta a Miss Italia per mettersi in gioco.

4. Miss quarta classificata è Federica Riva, 20 anni, di Galbiate (LC), capelli castani e occhi azzurri. È una studentessa di Medicina e Chirurgia ed è una grandissima tifosa juventina. Il suo sogno è quello di diventare medico perché le piace stare a contatto con le persone e spera un domani di poter aiutare qualcuno.

5. A un soffio dalle finali regionali, Miss quinta classificata è Lara Fratantoni, 21 anni, di Lodi (LO), alta 171 cm, capelli castani e occhi azzurri. Il suo sogno è di poter lavorare nell’agenzia Spaziale Europea e a breve farà i test di amissione all’università indirizzo ingegneria aerospaziale.

6. Miss sesta classificata è Lisa Ravelli, 19 anni, di Luisago (CO), alta 170 cm, capelli ramati e occhi azzurri. Nella vita è una studentessa e la sua passione è fare volontariato. Il suo sogno nel cassetto è aprire un’associazione per aiutare le donne che subiscono violenza.

Solo le prime 4 classificate si sono aggiudicate il posto alle Finali Regionali, nella speranza di vincerle e poter passare così alle Fasi Nazionali. La giuria è stata presieduta da Patrizia Bendotti, Miss Sorriso 2018, segretario giuria Marisa Lechi, Miss Lovere 2022. Hanno fatto parte della giuria anche la commercialista Marta Sandri, per “Gioielleria di Maurizio Zanga” Anna Zanga; Carmelo Ferrara in rappresentanza di Framesi.

Per iscriversi e partecipare ai casting regionali per l’ammissione al Tour bisogna contattare l’ufficio Rial Events al 331 529 1611.