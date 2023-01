Seconda giornata di Prowinter a Fiera Bolzano, Mur: “Qui le innovazioni del mondo sci”

giovedì, 12 gennaio 2023

Bolzano – Seconda giornata di Prowinter 2023, la fiera B2B dedicata agli sport invernali. Il prodotto “sci” sono i protagonisti indiscussi a Fiera Bolzano. Il target dei visitatori è il rental ma anche il retail, per chi vuol vedere in anteprima le collezioni della stagione 2023/24 ed effettuare per tempo le loro decisioni strategiche di acquisto.

“Dopo il periodo della pandemia – sottolinea il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur (nel video) – Prowinter è tornata in presenza e il settore molto importante dedicato al prodotto sci e montagna presenta qui in Fiera le novità della prossima stagione”. “Fin dalle prime ore dell’apertura di Prowinter – aggiunge Mur – ho notato un grande interesse ed entusiasmo nel presentare le innovazioni delle prossima stagione”.

Prowinter è nella sua più autentica veste fieristica: l’appuntamento è dedicato principalmente per gli addetti ai lavori del noleggio sportivo di montagna e per tutti i negozianti di attrezzatura sport. A Prowinter 2023 sono presenti 100 espositori e 200 brand, i più importanti a livello internazionale e le innovazioni per sci, scarponi e attrezzature (foto © Marco Parisi).

Da quando è nato, lo sci è (apparentemente) uguale a se stesso, ma in questo secolo di storie, le due aste e gli accessori che ne fanno da contorno hanno subito radicali innovazioni – partendo dai materiali fino alle tecniche costruttive. Questo desiderio di continuo miglioramento lo si nota anche nelle collezioni della prossima stagione invernale.

Prowinter 2023

Giovedì 12 gennaio 9-18 – ticket online 15 euro (invece di 18)

Con il ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (da Salorno)

Biglietti e informazioni: www.fieramesse.com/prowinter