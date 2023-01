Sebino Bresciano, consegnato alla Comunità Montana il nuovo automezzo per le Guardie Ecologiche Volontarie

martedì, 10 gennaio 2023

Sale Marasino – E’ stato consegnato ufficialmente alla Comunità Montana del Sebino Bresciano il nuovo automezzo 4×4 destinato alle Guardie Ecologiche Volontarie per svolgere le attività di salvaguardia dell’ambiente e di difesa del patrimonio naturale e paesistico. Presenti tra le autorità il Vicepresidente della Provincia di Brescia Guido Galperti, il presidente della Comunità Montana Marco Ghitti, e il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale Claudio Porretti.

E’ stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività della Polizia provinciale che conta 76 dipendenti ed è articolato in quattro nuclei. I dati: 226 interventi e 200 verbali, soprattutto in settori quali bracconaggio, attività ittico venatorio e stradale, con servizi mirati sul territorio. In questo periodo la Polizia provinciale di Brescia svolge un servizio di controllo e prevenzione sulla piste del comprensorio Pontedilegno-Tonale.