Da Regione Lombardia 6 milioni per formazione di studenti e docenti

lunedì, 30 ottobre 2023

Milano -Al via dal 31 ottobre il bando di Regione Lombardia per le esperienze formative di mobilità internazionale della filiera professionalizzante (IeFP, IFTS, ITS Academy) biennio 2023-2025.

In merito alla notizia è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, Presidente della Commissione ‘Agricoltura, montagna e foreste’ di Regione Lombardia, Floriano Massardi.

“Questo bando – spiega Massardi – promuove progetti di mobilità internazionale nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy). L’intervento si articola su due linee di azione: “Progetti estero studenti” per la mobilità internazionale per gli studenti che frequentano un leFP, IFTS o un Its Academy e “Formazione docenti” per il rimborso per iniziative dedicate a scambi con enti di formazione esteri (missioni istituzionali all’estero) e rimborsi per la formazione di docenti e tutor che si confrontano con realtà formative estere”.

“I contributi per studenti e docenti – prosegue – saranno di 2mila euro per chi si reca in un paese dell’Unione Europea, 2.500 euro in un paese europeo non appartenete all’Unione Europea e 3mila euro in un paese Extra Europeo”.

“Le risorse finanziarie – conclude Massardi – ammontano complessivamente a 6 milioni di euro di cui 3 milioni per il 2023/2024 e 3 milioni per il 2024/2025 mentre le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informativo regionale ‘Bandi OnLine’ dal 31 ottobre 2023 fino al 2 settembre 2024. Bene, quindi, questo nuovo impegno promosso da Regione Lombardia per favorire la formazione di studenti e docenti a livello internazionale”.