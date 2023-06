Scuola Infanzia Comensoli di Bienno: lezione di educazione stradale agli scolari

lunedì, 12 giugno 2023

Bienno (Brescia) – Una mattinata speciale per gli scolari della scuola dell’Infanzia Santa Geltrude Comensoli di Bienno (Brescia): i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno (Brescia), guidati dal Maresciallo Capo Devis Kaswalder, hanno tenuto una lezione-incontro con i bambini sul tema della sicurezza stradale.

La maestra coordinatrice della scuola dell’Infanzia ha presentato i quattro militari giunti a Bienno, il loro ruolo e l’attività che svolgono sul territorio. L’educazione stradale parte dai più piccoli e i militari hanno avuto la possibilità di illustrare con un linguaggio semplice e qualche esempio concreto come ci si deve comportare, come si consegue la patente, quali sono i rischi a livello personale per il mancato rispetto delle norme del codice della stradale.

Dopo la parte teorica i bambini sono passati ad una prova pratica, con l’allestimento nel cortile della scuola di appositi spazi e come ci si deve comportare quando ci si muove con i mezzi. L’attività si è conclusa con la prova pratica del gruppo “scolari grandi” con l’esame finale ed il rilascio della prima patente. “E’ stata una bella esperienza”, è il commento della maestra che ha coordinato l’attività, ringraziando i militari della Compagnia di Breno intervenuti una speciale lezione di educazione stradale.