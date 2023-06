Scuola bilingue in Alto Adige: Urzì e Galateo incontrano il ministro Valditara

martedì, 27 giugno 2023

Bolzano – Scuola bilingue, incontro al Ministero dell’Istruzione. Lo avevano annunciato e oggi il deputato bolzanino Alessandro Urzì e il consigliere provinciale di Bolzano Marco Galateo sono stati in visita dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Tanti gli spunti di riflessione condivisi con il Ministro, a partire dalla stabilizzazione dei precari, passando per i voti scolastici dal quattro al dieci introdotti dal Consiglio provinciale, con conseguenti criticità di percezione del livello di competenza raggiunto al merito degli alunni, per arrivare anche alle norme dell’autonomia connesse al mondo dell’istruzione altoatesina, visto il ruolo centrale nella formazione individuale e culturale delle nuove generazioni e della classe dirigente di domani.

Le famiglie, in modo particolare di lingua italiana, richiedono sempre più spesso percorsi plurilingue per i propri figli. Si è passati dalla generazione del “qui si parla italiano” alla richiesta di iscrivere i figli in quegli istituti dove sono presenti progetti mistilingue.

Questa offerta costituisce la vera sfida per l’agenda politica dei prossimi anni in provincia di Bolzano, senza dover rinunciare alla qualità della formazione nelle materie scolastiche, ma investendo anche in percorsi di integrazione che passino attraverso la competenza linguistica nella seconda oltre che nella propria lingua.

Tutto ciò dovrà passare attraverso la formazione di insegnanti, ma anche dal reclutamento di docenti plurilingue, salvaguardando, attraverso il potenziamento della reciprocità con la scuola in lingua tedesca, gli organici attuali.

“Abbiamo condiviso anche la necessità di stabilizzare quei docenti rimasti fuori dai concorsi recenti, e offerto anche una visione di una scuola che possa rispondere alle esigenze delle famiglie, cercando soluzioni per colmare la carenza di docenti di madrelingua tedesca”, sottolineano i due esponenti di Fratelli d’Italia. Il Ministro Valditara ha raccolto le osservazioni e le proposte dimostrando grande attenzione.