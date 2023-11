Scudo Blu al Santuario di Minerva: forte messaggio dalla cerimonia di Breno

martedì, 7 novembre 2023

Breno (Brescia) – Una cerimonia partecipata e molto sentita, quella che si è tenuta a Breno con lo svelamento dello Scudo Blu al Santuario di Minerva. Un momento importante nel contest della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in situazioni di guerra e conflitto armato.

Alla cerimonia erano presenti gli ideatori del progetto Serena Solano, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP di Bergamo e Brescia e direttore del Parco Archeologico, Carlo Cominelli, presidente della Coop. Soc. K-Pax di Breno, il vicepresidente delle Croce Rossa Italiana di Brescia, Massimiliano Sforzini; il presidente delle Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio, Fausto Belometti; il rappresentante delle Croce Rossa di Breno, Sandro Vielmi; quindi i sindaci di Breno Alessandro Panteghini, di Malegno Paolo Erba, Darfo Boario Dario Colossi, Massimo Maugeri, assessore della Comunità Montana Valle Camonica, il presidente del sito Unesco di Valle Camonica Sergio Bonomelli, le autorità militari, in particolare il comandante del Nucleo tutela patrimonio artistico, gli studenti delle scuole brenesi e cittadini.

Lo Scudo Blu, simbolo internazionale della protezione dei beni culturali dai rischi dei conflitti armati, apposto al Santuario di Minerva in località Spinera di Breno ha un significato particolare: un atto di protezione che, nel caso del Santuario, trova compimento anche nella cura del bene attraverso la copertura invernale dell’altare protostorico riportato alla luce nel 2021 nell’ambito del progetto Intorno a Minerva. Il contatto culturale fra mondo antico e contemporaneità promosso dalla Soprintendenza insieme alla Cooperativa Sociale K-Pax di Breno con il sostegno dei Comuni di Breno, Cividate Camuno e Malegno e della Comunità Montana di Valle Camonica. “Oltre al richiamo sull’importanza della salvaguardia di luoghi straordinari, lo Scu Blu porta a una riflessione sul più ampio significato di tutela che si esprime nel riconoscere, proteggere e migliorare anche la coscienza umana e la presenza della Croce Rossa ne è emblematica testimonianza”, è stato ribadito nei diversi interventi.

Il sito archeologico si trova in un’area di grande fascino e pregio paesaggistico, lungo il fiume Oglio, in un verde pianoro ai piedi di una rupe rocciosa percorsa da cunicoli e grotte, tra Cividate Camuno, antica Civitas Camunnorum, Malegno e Breno. Il Parco archeologico oggi rappresenta non solo una fonte preziosa per l’archeologia e per lo studio della storia e dell’arte a livello internazionale, ma anche un posto identificativo per la comunità, che in esso riconosce non solo un testimone del proprio passato, ma anche un motore per lo sviluppo del territorio e per la riflessione sul pacifico contatto culturale fra popoli.

di A. Pa.