Scritte vandaliche, il Comune di Trento le rimuove anche senza l’autorizzazione dei proprietari

lunedì, 27 marzo 2023

Trento – Scritte vandaliche, il Comune di Trento può rimuoverle anche senza l’autorizzazione dei proprietari.

La Giunta ha approvato oggi una nuova modalità di intervento per facilitare e velocizzare la pulizia dei palazzi. Sarà necessaria solo una comunicazione preventiva. Si prevede di sensibilizzare anche le principali istituzioni proprietarie di immobili in città e di coinvolgere i cittadini attraverso i beni comuni.

Si intensifica l’attività di pulizia delle scritte sui muri dei palazzi della città e soprattutto del centro storico, la zona più bersagliata dagli imbrattatori. Oggi infatti la Giunta ha approvato una nuova modalità sperimentale di intervento sugli edifici privati: d’ora in poi l’Amministrazione comunale può procedere alla rimozione di un vandalismo grafico anche senza bisogno dell’autorizzazione del proprietario, che comunque riceverà comunicazione preventiva riguardo alle modalità e alle tempistiche dell’intervento.

Fino ad oggi il Comune ripuliva le facciate degli edifici privati solo dopo aver ottenuto il via libera del proprietario. Alla luce del Regolamento di polizia urbana che stabilisce, tra l’altro, la facoltà per l’Amministrazione comunale di “cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili”, si è ritenuto di sperimentare questa nuova modalità per velocizzare la pulizia e per razionalizzare gli interventi, che potranno essere organizzati su intere vie e zone della città, a prescindere dall’autorizzazione dei proprietari.

La sperimentazione prevede che nelle campagne di pulizia delle scritte vengano coinvolti anche i cittadini, soprattutto attraverso le iniziative dei Beni comuni. Inoltre l’Amministrazione comunale cercherà di sensibilizzare le principali istituzioni proprietarie di immobili in città – dalla Provincia all’Itea – perché curino il decoro dei loro edifici. Infine, sono previsti periodici servizi notturni da parte della polizia locale nelle zone in cui è stata conclusa la pulizia in modo da prevenire il ripetersi di vandalismi.

Il vandalismo grafico era stato oggetto di un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019 dal Comune e dalla Soprintendenza per i beni culturali nel quale erano già state definite procedure semplificate per l’autorizzazione alla pulizia degli immobili di proprietà privata o comunale. La sperimentazione approvata oggi dalla Giunta fa un passo ulteriore nella direzione di facilitare e velocizzare gli interventi curati dal Noi (Nucleo operativo interservizi) istituito all’inizio della Consiliatura, coordinato dall’ufficio Manutenzione aree demaniali del servizio Gestione strade e parchi.