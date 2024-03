Sciopero treni: 8 marzo possibili cancellazioni o variazioni

giovedì, 7 marzo 2024

Trento – La Provincia autonoma di Trento informa che dalla mezzanotte alle 21 di domani – 8 marzo 2024 – i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia-Tper. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Inoltre, con riferimento alla linea ferroviaria della Valsugana, si informa che l’interruzione da Primolano a Bassano, causata a gennaio da un distacco franoso, proseguirà fino al 29 marzo; a seguito della riapertura della SS47 sono stati però ripristinati i tempi di percorrenza originari dei bus sostitutivi: in allegato sono riportati gli orari del servizio a partire dal giorno 9 marzo.

Con riguardo sempre alla Ferrovia della Valsugana si informa infine che dalle ore 8 alle ore 14 di domenica 10 marzo 2024, per lavori programmati di manutenzione straordinaria, la circolazione tra le stazioni di Trento e di Bassano del Grappa è sospesa ed i treni cancellati sono sostituiti con bus. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, mentre è sempre ammesso il cane da assistenza.