Sciopero personale trasporto pubblico, venerdì nero per pendolari e turisti

giovedì, 13 aprile 2023

Trento – Sciopero generale delle categorie pubbliche e private, agitazione prevista e disagi in vista per pendolari e turisti in tutta Italia, differenziata in base a città di interesse e relativa società di trasporto pubblico.

TRENITALIA

Trentino interessato dallo sciopero del personale di Trenitalia. La Provincia autonoma di Trento comunica che dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di domani, venerdì 14 aprile 2023, è indetto uno sciopero del personale di Trenitalia.

Le corse dei treni Regionali potranno quindi subire cancellazioni o variazioni. L’astensione del personale Trenitalia potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sono garantiti i servizi minimi del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Ulteriori informazioni relative alla Provincia di Trento sono reperibili nella sezione “Treni garantiti in caso di sciopero” sul sito Trenitalia a questo link .