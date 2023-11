Sciolti i consigli comunali di Lana e San Martino in Passiria

martedì, 21 novembre 2023

Lana (Bolzano) – Lana e San Martino in Passiria: sciolti i Consigli comunali. Il sindaco di Lana, Harald Stauer, e il sindaco di San Martino in Passiria, Rosmarie Pamer, sono stati eletti in Consiglio provinciale il 22 ottobre. Tramite i rispettivi Comuni hanno comunicato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. Il Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige dispone che in caso di dimissioni del sindaco la Giunta comunale decada e si proceda allo scioglimento del Consiglio.

Le funzioni del sindaco verranno svolte dal vicesindaco o dall’assessore più anziano (in caso di assenza, impedimento o cessazione). A San Martino in Passiria il sindaco facente funzioni sarà Erich Kofler, a Lana il vicesindaco Valentina Andreis.

A seguito delle dimissioni del sindaco di Lana e della sindaca di San Martino in Passiria, la Giunta provinciale ha deliberato lo scioglimento dei due Consigli comunali. Trascorsi 60 giorni, termine tecnico-amministrativo, i nuovi sindaci e Consigli comunali verranno votati alla prima tornata elettorale possibile. “Tra il 1° maggio e il 15 giugno 2024 questa la finestra temporale – ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher – data utile potrebbe essere la prossima chiamata alle urne per le Europee del 9 giugno”.