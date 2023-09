“Scienza in Paese”, festival di divulgazione in Franciacorta

giovedì, 21 settembre 2023

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Seconda edizione del festival di divulgazione “Scienza in Paese”, in programma dal 29 settembre al 29 ottobre in diversi Comuni del Bresciano, Franciacorta e hinterland. La rassegna si articola in due attività: laboratori didattici e incontri divulgativi.

Gli incontri divulgativi sono opportunità di incontro tra le comunità locali e ricercatori e studiosi di primo piano del panorama nazionale. Attraverso il dialogo con Silvia Kuna Ballero, Daniele Federico, Giulia Fredi, Ferdinando Cotugno e Giovanni Baccolo affronteremo il tema centrale del cambiamento climatico e di cosa possiamo fare da diversi punti di vista.

I laboratori didattici, riservati a bambine e bambini tra gli 8 e i 12 anni, saranno tenuti da collaboratori esperti di Chirone, specializzati in discipline STEM o materie scientifiche. Toccando tematiche quali la fisica, l’ecologica, l’elettricità ed applicando il ragionamento induttivo avvicineranno i più piccoli ai concetti chiave del pensiero scientifico e dell’osservazione della realtà.

Scienza in Paese è un progetto dell’Associazione Chirone, realizzato con il patrocinio e il contributo economico del Consiglio di Regione Lombardia, dei Comuni di Coccaglio, Manerbio, Offlaga, Roncadelle e Verolavecchia e di Fondazione ASM.