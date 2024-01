Scialpinismo: autobus per le aree sciistiche di Valles-Jochtal e San Martino di Sarentino

sabato, 6 gennaio 2024

Bolzano – Affinché gli scialpinisti possano raggiungere le piste con i mezzi pubblici, da martedì 9 gennaio ci saranno servizi di autobus dedicati nelle aree sciistiche di Valles/Jochtal e San Martino di Sarentino.

Da anni gli appassionati di sci alpinismo, di escursioni con le ciaspole e gli amanti dello sport all’area aperta in genere si divertono con le uscite serali. Per questo motivo, molte stazioni sciistiche consentono di praticare lo sci alpinismo in alcune serate, dopo la chiusura degli impianti di risalita, lungo percorsi appositamente designati e delimitati. In collaborazione con l’Alpenverein Südtirol (Avs), si è constatato che in queste serate l’affollamento ai parcheggi degli impianti di risalita è talvolta superiore a quello dei giorni festivi.

Per offrire agli scialpinisti l’opportunità di raggiungere le piste con i mezzi pubblici, l’Ufficio Trasporto persone della Provincia ha ora elaborato un nuovo orario per i propri autobus per lo sci alpinismo serale.

Dal 9 gennaio il comprensorio Valles/Jochtal disporrà di autobus per gli scialpinisti

Per la prima volta, gli autobus dedicati agli scialpinisti consentiranno l’accesso al comprensorio sciistico di Valles/Jochtal. Un autobus diretto (linea 412) partirà dalla stazione ferroviaria di Bressanone alle 18:15 del martedì sera e raggiungerà l’area sciistica di Valles/Jochtal. Il viaggio di ritorno a Bressanone è previsto dalla funivia di Valles alle 21:45.

“Il nostro obiettivo è quello di ampliare l’offerta di trasporto pubblico per le attività del tempo libero”, sottolinea Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. In accordo con l’AVS, la Provincia ha avviato un progetto pilota rivolto in particolare agli sciatori serali, dice l’assessore provinciale. “Con i soliti biglietti, ad esempio l’Alto Adige Pass, l’Abo+ o il biglietto singolo a bordo, in futuro sarà possibile raggiungere i comprensori sciistici in autobus e godersi un tour sciistico notturno senza auto”, afferma Alfreider.

Autobus per scialpinisti anche a San Martino, Monte Chiusetta e Plose

Oltre all’area sciistica di Valles/Jochtal, dall’11 gennaio ogni giovedì anche l’area sciistica di San Martino di Sarentino sarà servita da un autobus diretto da Bolzano. La linea 150 partirà dalla stazione degli autobus di Bolzano alle 18.04 in direzione di San Martino e poi un autobus diretto (linea 152) appositamente predisposto per gli sciatori tornerà da San Martino a Bolzano alle 22.

È inoltre possibile raggiungere i comprensori sciistici del Monte Chiusetta e della Plose con l’autobus pubblico secondo gli orari odierni. La linea 450 parte ogni giovedì dalla stazione ferroviaria di Brunico fino alle 18.10 a intervalli di 15 minuti e poi ogni mezz’ora fino a Monte Chiusetta. L’ultima corsa di andata e ritorno per Brunico inizia alle 21.57, per Campo Tures alle 22.57 e per Casere alle 22.48. Per la Plosenight del 26 gennaio e del 23 febbraio, c’è anche la possibilità di raggiungere il comprensorio sciistico della Plose ogni ora, al minuto 37′, dalla stazione di Bressanone.

L’ultimo viaggio di ritorno a Bressanone parte alle 22:47. L’assessore provinciale Alfreider spiega che i bus turistici per lo sci alpinismo sono un progetto pilota. Se il servizio sarà ben utilizzato, potrà essere ampliato il prossimo inverno. “Auguro a tutti gli scialpinisti un buon viaggio e un viaggio sicuro, sia sull’autobus che sulle piste”, afferma Alfreider.

Le fermate e le partenze esatte degli autobus sono disponibili sul sito web di altoadigemobilità www.suedtirolmobil.info.