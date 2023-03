Sci, Valchiavenna: la nuova data di chiusura di stagione. Il bilancio di Borno Ski Area

giovedì, 30 marzo 2023

Madesimo – Stagione sciistica alle battute finali in diversi comprensori dell’arco alpino. A Madesimo (Sondrio), la Skiarea Valchiavenna ha reso noto che l’ultimo giorno di apertura della stagione invernale 2022/2023 sarà lunedì 10 aprile, anticipando di un giorno la data di chiusura indicata preventivamente ad inizio stagione.

BORNO SKI AREA

In Valle Camonica, la stagione si è già conclusa nella Borno Ski Area con numeri in crescita nel bilancio dell’inverno. “Siamo a oltre 70mila primi ingressi, quasi il 20% in più dello scorso anno – ha dichiarato Demis Zendra, amministratore delegato della società –. Un numero importante, insperato solo fino a qualche anno fa, che diventa ancora più significativo se si considera che rispetto all’inverno 2021-2022 la stagione è stata più corta di una quindicina di giorni”. Ma ancora di più è significativo il dato delle presenze giornaliere, “cresciute del 32%”. È il metro di misura con cui valutare un inverno difficile, avaro come quello passato di precipitazioni, ma ricco di entusiasmo: “noi ce l’abbiamo messa tutta e anche grazie agli investimenti degli ultimi anni siamo riusciti a garantire la sciabilità dell’intera stazione fino al 19 marzo. Così l’idea è quella di non fermarsi: quest’estate la nostra montagna sarà in fermento. Accanto ai lavori per la realizzazione di un nuovo bacino artificiale che sono già stati ampiamente annunciati, ci saranno quelli che abbiamo confermato nelle ultime ore e che ci porteranno a realizzare il nuovo impianto di innevamento lungo la pista Direttissima. Sostituirà quello obsoleto e non più al passo con i tempi con un investimento per la società di circa 800mila euro. Non sarà l’unica novità del prossimo inverno, ma certo quella più importante che coinvolgerà anche la stagione estiva alle porte: ci stiamo già lavorando e sarà piena di momenti belli da vivere insieme –chiude l’amministratore delegato-. A breve le date di apertura e tutto il calendario per chi vorrà passarla con noi”.