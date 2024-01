Sci: stagione invernale da urlo al Corvatsch, Lagalb e Diavolezza

domenica, 14 gennaio 2024

Silvaplana – In Engadina la stagione invernale è iniziata nel migliore dei modi. Complici le nevicate che da inizio stagione si sono susseguite, le condizioni dei comprensori Corvatsch, Lagalb e Diavolezza sono eccezionali, ideali per trascorrere la settimana bianca.

Le festività natalizie sono trascorse con un tutto esaurito e le previsioni sono ottime anche per i primi mesi del 2024: accanto ai due mercati principali, Svizzera e Germania, insieme al ritorno con numeri importanti del mercato russo, in un mix che ha previsto tra fine 2023 e inizio 2024 in Engadina anche numerosi appassionati della neve arrivati da Stati Uniti, Inghilterra e Francia.

Tanti gli italiani che scelgono il territorio engadinese, in particolare dal Milanese, Brianza e dalle vicine Valtellina e Valchiavenna. Complessivamente la Lombardia si conferma una dei principali mercati della skiarea Corvatsch. “Percepiamo la voglia di sciare e voglia di godersi l’Engadina, soprattutto quest’anno con queste condizioni ideali che si sono creati grazie alle copiose nevicate delle scorse settimane“, afferma Andrea Cristina Rominger, Sales Italien & Marketing per Corvatsch AG. “C’è un mix di clientela non solo dai nostri mercati principali, tutto sta andando per il meglio. Le prenotazioni vedono numeri eccellenti nelle prossime settimane, anche per eventi privati nei nostri comprensori“, aggiunge Andrea Rominger. Eventi privati, VIP Snow Night, attività aziendali: i numeri anche sotto questo punti di vista sono in crescita.

Sotto il punto di vista degli eventi, il Diavolezza attende il 16 marzo il grande ritorno della gara popolare, spiccano anche grandi appuntamenti tra cui la Coppa del Mondo Freeski & Freestyle al Corvatsch e il Test Event dell‘Half Pipe sempre al Corvatsch con la nuova costruzione frutto del lavoro imponente degli ultimi mesi, che ha portato alla costruzione dell’arena per Half Pipe coi Mondiali che saranno ospitati l’anno prossimo.

I numerosi appuntamenti e la ricca offerta di piste fanno della skiarea Corvatsch, Diavolezza e Lagalb una grande attrazione per sciatori e turisti.