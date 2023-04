Sci, Master Old Stars: conclusa la stagione con festa e premiazioni

martedì, 25 aprile 2023

Gandosso – Si finisce come si è iniziato, in festa. Dopo diciotto gare e dodici sedute di allenamento, cala il sipario sulla 36esima edizione del Circuito di sci Volkl Master Old Stars, una bellissima realtà dello sci e dello sport nazionale che anno dopo anno, sta inanellando una serie di invidiabili primati.

Alla parata conclusiva, nella tradizionale e storica location del Fontanile Tallarini di Gandosso, si sono date appuntamento circa 140 persone tra atleti, familiari, aziende partner, autorità ed anche una medaglia d’argento olimpica, quella di Pieralberto Carrara che nel 1998 a Nagano in Giappone salì sul secondo gradino del biathlon. Ma grande soddisfazione ed orgoglio, ha suscitato nei presenti gli interventi video di Sofia Goggia e di Tommaso Sala.

L’atleta bergamasca fresca della quarta sfera di cristallo in discesa libera ha salutato ed apprezzato la caparbietà del gruppo ma il fitto programma di allenamenti in Norvegia non le ha permesso di essere presente alla premiazione. Molto affettuoso il saluto di Tommaso Sala, in stagione lo slalomista più regolare e spesso della top ten di Coppa del Mondo e fresco vincitore del titolo italiano di gigante, che ha voluto ricordare come da anni conosca bene il circuito dato che la mamma Laura Mariani per molte stagioni è stata una assidua frequentatrice (e vincitrice) delle gare del mercoledì; e Tommy ha anche voluto ricordare i giudizi ed i commenti positivi della mamma che elogiava soprattutto lo spirito di gruppo, continuando a seguire ancora oggi sui social la storia sportiva del Circuito.

Una festa durata molte ore che ha visto la distribuzione di circa 1300 premi, quelli relativi ai primi cinque classificati di ogni categoria di tutte le gare stagionali; poi i vincitori assoluti sulla base di almeno 15 risultati ottenuti, l’assegnazione dei titoli per le società con lo strapotere dei cittadini dello Ski Mountain che hanno vinto sia la categoria Old Stars, quella Fisi e la maschile, mentre a La Recastello è andato il titolo assoluto femminile. Gli atleti più punteggiati sono stati Graziella Carrara, Cristina Santambrogio e Gianni Vallè, mentre i vincitori assoluti di più gare sono stati l’aprichese Marco Plona ed ancora la Carrara. Ma tanti anche i premi “ad personam” assegnati per fatti e misfatti, proprio per valorizzare l’aspetto più ludico e divertente della manifestazione. Infine anche da segnalare che sono stati ben 32 (contro i 14 della passata edizione) gli atleti che sono riusciti a disputare tutte le gare della stagione. Numeri su numeri che danno la reale dimensione del Circuito Volk Master Old Stars, che ha visto al cancelletto 150 atleti in rappresentanza di 33 società e con 1400 start e stop stagionali sulle piste di Aprica, Temù, Borno, Tonale, Lizzola, Chiesa Valmalenco, Valgerola. E’ il Circo Bianco del mercoledì che fa incontrare, gareggiare, divertire, scherzare, pranzare, festeggiare… atleti Master impegnati in Coppa del Mondo e in competizioni nazionali, a fianco di concorrenti il cui obiettivo è quello di tagliare il traguardo senza poi preoccuparsi del piazzamento.

Si chiude ma si guarda già al futuro prossimo, con alcune novità focalizzate su un numero più elevato di gare, allenamenti non solo tra i pali con crono e video ma anche molto campo libero ed esercizi sul corto raggio per velocizzare i movimenti. Ma tutti i Master Old Stars sanno che il 2024 potrebbe e dovrebbe essere l’anno “storico” del raggiungimento delle 500 gare e poter dire con orgoglio…chi meglio di noi?

LE CLASSIFICHE ASSOLUTE

Dame C6: 1. Silva Montini; 2. Marika Maglia; 3. Caterina Crotti; 4. Luciana Pezzotta. Dame C5: 1. Graziella Carrara; 2. Milena Bonzani; 3. Marilù Consonni; 4. Jonne Gamba; 5. Ivana Castellini. Dame C4: 1. Brunella Mattarelli; 2. P.Angela Belotti; 3. Marina Zugnoni; 4. Daniela Zugnoni; 5. Anna Cappella. Dame C3: Cristina Santambrogio; 2. Marina Birolini; 3. Livia Cominelli; 4. M.Luisa Merelli. Dame C2: Delia Merelli; 2. P.Angela Fumagalli. Dame C1: Alessandra Mollica.

Super 85: 1. Sandro Cesati; 2. Mario Moro; 3. Roberto Cantù. Super 80: 1. Gianni Vallè; 2. Felice Battistini; 3. Enzo Spluga; 4. Francesco Gilardoni; 5. Orio Piras. Super 75: Achille Cattaneo; 2. Roberto Fumasoni; 3. Giuseppoe Bavo; 4. Nando Novelli; 5. Lino Garbellini. Super 70: 1. Giorgio Curtoni; 2. Livio Zugnoni; 3. Carlo Ferri; 4. Lino Berera; 5. G,Maria Baronchelli. Super 65: 1. Adriano Carrara; 2. Mario Sabbadini; 3. Danilo Gandossi; 4. G.Pietro Bergamelli; 5. Angelo Balzaretti. Super 60: 1. Fausto Pomoni; 2. Sergio Migliorati; 3. Pierangelo Tombini; 4. Guido Vaini; 5. Amos Fazzini. Super 55: Marco Plonaq; 2. Gianni Mulazzi; 3. Davide Canclini; 4. Stefano Colombo; 5. Achille Maggioni. Super 50: Walter Ciaponi; 2. Cristian Perlini; 3. Alberto Gerletti; 4. Massimo Zugnoni; 5. Tony Campolo. Junior: 1. Simone Ciaponi