Sci, Alpe Cimbra: Prove Libere Tour arriva a Folgaria

martedì, 10 gennaio 2023

Folgaria (Trento) – Il Prove Libere Tour è il più divertente dei “Parco Giochi” per appassionati della neve e dello sci. È il Tour in cui si possono testare tutti insieme i migliori marchi di sci del mercato, nella stessa giornata, consigliati da skimen esperti delle singole aziende. Sabato 14 e domenica 15 gennaio il tour scenderà in pista a Folgaria in località Fondo Grande. È lo skitest itinerante che riunisce ben 26 Marchi di settore, in poche parole è Il Tour sulla neve per eccellenza. È un villaggio aperto a tutti, con tanta tecnicità e know-how…

Al Prove Libere Tour saranno disponibili più di 500 paia di sci ed, in alcune tappe, anche una gamma di accessori, tutti a disposizione di coloro che vorranno entrare nel villaggio ed approfittare del test gratuito dei nuovi materiali 22/23.

Un’opportunità unica nel suo genere, quella di poter provare in anteprima i prodotti dei migliori marchi del mercato, sotto la guida e la tecnicità di preparati skimen che sapranno consigliare il giusto prodotto a ciascuno e regolare attentamente gli attacchi nella massima sicurezza.

Sicurezza, certo, perché la neve è divertimento, è passione, è adrenalina, è gioia… ma è anche rispetto delle regole, rispetto per la montagna, è attenzione ai dettagli, è consapevolezza, è competenza. E se si mettono in pratica i giusti accorgimenti, allora sì che si può vivere davvero una giornata, una settimana o una stagione “senza pensieri”!

Ed ogni anno, sempre con maggior forza, il Pool Sci Italia spinge su questo aspetto importante, riprendendo da dove aveva terminato lo scorso marzo, per continuare a invitare i consumatori a riflettere sulla spensieratezza che può avere una gita sulla neve se si è ben equipaggiati.

Sci, scarponi, attacchi, bastoni, caschi, maschere, guanti, protezioni… Sapendo che la montagna è rispetto e consapevolezza, è corretto assumere un atteggiamento consapevole sin dall’inizio del proprio “viaggio sulla neve”, ovvero a partire dalla scelta della propria attrezzatura. Perché una corretta scelta di tutti i materiali è alla base di una giornata sulla neve “senza pensieri”, limitando al minimo i rischi e massimizzando la possibilità di divertimento e soddisfazione!

Per poter vivere l’esperienza del Tour organizzato dal Pool Sci Italia è necessario registrarsi ad ogni singola tappa cui si desidera partecipare e firmare la relativa liberatoria.

La registrazione può avvenire comodamente da casa prima dell’evento, tramite il sito internet www.poolsciitalia.com , dalla pagina della tappa in questione, oppure onsite, direttamente sul luogo dell’evento.

Chiaramente la pre-registrazione online fornisce un accesso privilegiato al desk di accoglienza, consentendo di velocizzare la procedura di accredito.

Il giorno dell’evento basterà recarsi al villaggio caratterizzato dai gonfiabili neri del Pool Sci Italia ed avere con sé un documento di identità valido.

Una volta effettuata la procedura di accredito si riceverà un braccialetto identificativo personale, da indossare per tutta la durata dell’evento. Al momento del test prodotto, basterà recarsi presso uno dei gonfiabili delle aziende, mostrare il proprio braccialetto per poter scegliere il prodotto giusto e consegnare il documento di identità. Lo skiman accoppierà digitalmente il braccialetto dell’utente con il prodotto scelto per il test e, a fine evento, ognuno riceverà una mail riepilogativa che mostrerà tutti i prodotti testati con le relative caratteristiche.

Ogni test può durare un’ora al massimo, dopo di che il prodotto va riportato al villaggio.

“Come da tradizione siamo felici di ospitare il Tour, che si fermerà anche per le due giornate dedicate al retail – afferma Daniela Vecchiato, Direttore Apt Alpe Cimbra -. In questi anni insieme a FolgariaSki abbiamo creato le condizioni ideali per il successo di questi eventi dedicato agli appassionati delle neve e dello sci. Non a caso oltre a Prove Libere Tour a seguire ospiteremo il Winterland Tour, il Tour delle Alpi, Attenti al Lupo e molti altri villaggi”. Pool Sci Italia aspetta tutti al Prove Libere Tour.