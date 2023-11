Sassi sulla statale 294 ad Angolo, riaperta la strada della Val di Scalve

martedì, 28 novembre 2023

Angolo Terme (Brescia) – Riaperta la statale 294 della Val di Scalve dove massi di medie dimensioni si sono staccati dalla parete poco dopo la galleria di Angolo Terme (Brescia), in direzione Val di Scalve, e due auto sono state danneggiate. Non si sono registrati feriti.

Nella serata di ieri i massi hanno rotto le reti di protezione e sono finiti sulla carreggiata della statale 294. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Darfo Boario, i tecnici Anas, l’ente strada ha in gestione la statale 294, il sindaco e i tecnici del Comune di Angolo Terme. La sede stradale è stata ripulita dai detriti e in poche ore riaperta. Questa mattina ci saranno sopralluoghi dei tecnici Anas per valutare interventi e il riposizionamento delle reti di protezione.

di Ch. P.