Sarezzo: la Polizia di Stato insieme alle nuove generazioni

giovedì, 29 febbraio 2024

Sarezzo (Brescia) – La Polizia di Stato continua la sua attività di prevenzione e si impegna attivamente nel progetto Coltiv@rete, volto a educare alla legalità mediante la diffusione dei valori civili come il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione.

Nel corso del mese di Febbraio, dopo aver tenuto vari incontri nella Comunità della Valle Trompia e in città, la questura di Brescia ha condotto una serie di sessioni formative nelle scuole del territorio della Val Trompia, coinvolgendo un ampio numero di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Questa sera – giovedì 29 febbraio – presso il Teatro San Faustino di Sarezzo alle ore 20:30, si terrà l’atto finale con la conferenza teatralizzata “Coltiv@rete”. L’iniziativa affronterà diverse tematiche interessando studenti precedentemente coinvolti in percorsi educativi teatrali con la Questura di Brescia. Il teatro, strumento educativo di grande impatto, restituirà centralità all’essere umano nelle sue varie componenti, coinvolgendo attivamente i giovani in un processo di confronto e crescita attraverso corpo, emozioni e pensiero creativo.

Il linguaggio sarà interdisciplinare, con le parole dello scrittore-poliziotto Domenico Geracitano, le musiche di Gianluca Terlizzi, il movimento di Diego Bragaglio ed Elena Bono, la melodia di Giulia Terlizzi, Martina Marchetti, Francesco Longo e Anna Bonassi, arricchite dalla fantasia e creatività delle opere pittoresche di Daniela Volpi.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Comunità della Valle Trompia, i Comuni di Sarezzo e Villa Carcina, l’Ufficio Scolastico Territoriale patrocinato dalla Regione Lombardia, è rivolta ai genitori, docenti e studenti camuni. L’obiettivo è promuovere congiuntamente la cultura della legalità, la sicurezza online e i valori fondamentali per le nuove generazioni.