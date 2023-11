Santa Barbara: cerimonia dei vigili del fuoco di Darfo Boario

giovedì, 30 novembre 2023

Darfo Boario (Brescia) – Il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme (Brescia), in collaborazione con l’associazione PromAzioni360 presieduta da Loretta Tabarini, organizza presso la sede dei vigili del fuoco di Darfo, per domenica 3 dicembre, dalle 9:30, una cerimonia per la festività di Santa Barbara.

Il programma della giornata prevede l’apertura della sede dei vigili del fuoco e l’accoglienza dei visitatori e dei rappresentanti dei vari enti, associazioni e gruppi e famiglie, quindi la Santa Messa celebrata da don Danilo Vezzoli, parroco di Boario Terme, Angone ed Erbanno all’interno dell’autorimessa del distaccamento, un’esercitazione dimostrativa con una simulazione di un incendio sul “Castello di Manovra” e il successivo recupero di un infortunato con una barella ancorata ad un’autoscala. Parteciperà alla manovra Camunia Soccorso di Darfo Boario Terme.

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, guidato dal comandante Domenico Lo Verde, è un riferimento importante per la Valle Camonica. Nell’ultimo anno sono stati effettuati poco meno di 600 interventi, in particolare incendi, frane e smottamenti e incidenti stradali.

I vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e il comando provinciale di Brescia ringraziano l’Associazione PromAzioni360, l’istituto Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme e gli sponsor per la fattiva collaborazione.

di A. Pa.