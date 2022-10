Sanitari sospesi, Trento: approvata la risoluzione Rossato (FdI)

giovedì, 27 ottobre 2022

Trento – Sanitari sospesi, Rossato (FdI): “L’auspicio è che con il Governo Meloni si torni alla normalità”.

Durante il dibattito dedicato alla comunicazione della Giunta sul tema della carenza di personale sanitario, il Consiglio provinciale di Trento ha approvato la proposta di risoluzione del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, a prima firma della Consigliera Katia Rossato, volta ad impegnare la Giunta provinciale a “ chiedere al nuovo governo quale sia la linea che si intende adottare con riferimento alle disposizioni relative all’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, nonché ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e la conseguente eventuale sospensione”.

Nel corso del suo intervento di presentazione della Proposta di risoluzione, la Consigliera Rossato ha sottolineato come il tema dei sanitari sospesi fosse intrinsecamente legato alla carenza di personale sanitario all’interno delle strutture trentine. Ha colto inoltre l’occasione per riportare alcune dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che recentemente ha affermato: “L’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero Occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche. Nonostante questo, è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi. Qualcosa decisamente non ha funzionato e, dunque, voglio dire, fin d’ora, che non replicheremo in nessun caso questo modello”. La Consigliera Rossato ha concluso il suo intervento “ricordando come limitare l’attività lavorativa sia stato lesivo dei diritti di ogni cittadino. L’auspicio è che davvero una situazione simile non si ripeta più, visto che i professionisti sanitari rappresentano gli unici lavoratori che al momento attuale sono ancora discriminati. Senza voler in alcun modo minimizzare la situazione sanitaria legata alla pandemia, la speranza è che il personale sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale possa tornare al più presto alla normalità”