Sanità, viabilità e opere pubbliche a Gianico: le proposte del circolo Pd

lunedì, 11 dicembre 2023

Gianico (Brescia) – Assemblea pubblica su sanità, viabilità e opere pubbliche, promossa dal Circolo Pd di Gianico. Durante la discussione sono state avanzate proposte concrete, il circolo Pd di Gianico propone la creazione di un polo di servizi per l’infanzia, abbattendo il vecchio edificio della scuola dell’infanzia e ricostruendolo in loco, vicino al micronido.

“Alla Valle – sostiene Pier Luigi Mottinelli, segretario Pd Valle Camonica – serve una programmazione lungimirante. La vera politica è la chiave per recuperare le persone disilluse”.

Pier Luigi Mottinelli ha trattato le due problematiche inerenti la Valle che da anni soffre di una mancanza di pianificazione lungimirante, dalle difficoltà quotidiane di chi necessita di visite specialistiche che si ritrova di fronte ad una lunga lista di attesa, al disagio degli studenti relativo al trasporto verso le scuole superiori con pullman strapieni e interruzioni del tratto ferroviario. Dall’utilizzo dei fondi gestiti dal BIM alla necessità di riqualificazione delle infrastrutture. Come gran parte della popolazione, anche i politici attuali attraversano una crisi identitaria che sembra impedire loro di affrontare le vere esigenze di una cittadinanza nella quale sono sempre più numerosi gli indifferenti alla politica, e non solo i giovani ma l’intera società che diserta e prospera nel mondo globale dei social. Esorta a ritrovare la strada della vera politica per risvegliare la fiducia nella rappresentanza politica senza la quale non c’è democrazia.

L’assemblea è poi passata a parlare delle opere pubbliche a Gianico, nello specifico la ricollocazione della scuola materna. Presente per l’Amministrazione il vicesindaco Marco Botticchio che ha esposto il percorso seguito per ottenere i fondi del PNRR che prevedeva la demolizione e la ricostruzione in loco della scuola materna.

Successivamente la maggioranza ha deciso di costruire un nuovo edificio collocandolo a nord del parco della “Remondina”, demolendo l’attuale edificio della scuola materna destinandolo a parco, per recuperare l’area verde consumata.

Si è aperta la discussione fra i presenti e si è ricordato che l’incontro pubblico con l’amministrazione era già stato sollecitato dal Pd di Gianico a giugno 2023. Il sindaco Mirco Pendoli aveva promesso una pubblica riunione sul tema entro la fine di giugno, prima che venissero appaltati i lavori.

“Promessa caduta nel vuoto – sostengono al Circolo Pd di Gianico – . Ricostruire in loco aveva una logica di creare un polo adiacente anche al micronido per ottimizzare i servizi, ed ora? Perché demolire l’attuale scuola materna? Perché non reperire altrove il verde pubblico? Perché non riqualificare l’edificio? Quale sarà la strada di accesso per portare i bambini alla scuola materna? Si dovrà parcheggiare lontano? C’è ancora l’idea di costruire la strada di collegamento con via Novella distruggendo l’unico polmone verde nella parte centrale del paese?”.

E’ stata avanzata la proposta da parte di alcuni presenti che l’Amministrazione valuti la possibilità di acquisire la proprietà adiacente alla scuola e con la demolizione della quale si potrebbe ricavare il verde necessario in sostituzione di quello che verrebbe occupato dalla nuova costruzione; al tempo stesso, si eliminerebbe la strettoia di via Novella creando nuovi parcheggi.

Anche la minoranza, presente massiccia all’assemblea, ha fatto sentire la sua voce lamentando la mancanza di confronto su questo e su tanti altri temi e di come abbiano espresso in più occasioni il loro parere negativo all’abbattimento dell’attuale scuola materna.