Sanità, incontro tra la consigliera regionale Snider e i vertici di ASST Sondrio

martedì, 20 febbraio 2024

Sondrio – Si è svolto a Sondrio l’incontro tra il Consigliere regionale della Lega Silvana Snider – membro della Commissione “Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine-Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera” – e lo staff della Direzione Generale della ASST di Sondrio.

“Quello di oggi – conclude Snider – è stato un incontro positivo e molto importante per fare il punto sulla sanità nella provincia di Sondrio, utile soprattutto per aver posto alcune questioni che arrivano dalle comunità. Per questo, come Lega, ho chiesto il massimo sforzo alla struttura per garantire i servizi su tutto il nostro territorio, tanto esteso e difficile da raggiungere in molte aree montane, in modo particolare a partire da una sinergia tra Case di Comunità e Ospedali. È fondamentale assicurare i livelli essenziali delle prestazioni evitando spostamenti eccessivi o che obbligano, di fatto, a rivolgersi a strutture private o fuori provincia e su questo la Regione è costantemente al lavoro. Se è vero che ogni anno in Lombardia arrivano circa 200mila pazienti da altre Regione per farsi curare, a dimostrazione che la sanità lombarda e la migliore in Italia, è altrettanto necessario garantire una assistenza accessibile per coloro che vivono in ogni territorio della Lombardia, specialmente quelli di montagna”.