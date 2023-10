Sanità, convegno sulle case di comunità in Valle Camonica

lunedì, 30 ottobre 2023

Breno (Brescia) – “La Casa di comunità, in pratica. Esperienze e fattori di successo in Valle Camonica“, è il tema del convegno, organizzato dalla direzione strategica dell’Asst camuna in collaborazione con Polis Lombardia e in programma domani, martedì 31 ottobre, con inizio alle 9, nella sala polifunzionale del Palazzo della Cultura, a Breno (Brescia).

Durante il convegno verrà presentato quanto emerso da un’indagine sullo stato attuale e sull’evoluzione delle Case di comunità nel distretto Valle Camonica-Sebino, con l’intervento di sindaci, amministratori locali ed esponenti delle sanità camuna, in particolare di Maurizio Morlotti, direttore sociosanitario Asst di Vallecamonica. La ricerca è stata realizzata dall’Università degli Studi di Bergamo ed è relativa alle case di Comunità.