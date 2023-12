San Siro, patrono della Valle Camonica: il vescovo Tremolada alle celebrazioni a Cemmo

martedì, 5 dicembre 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Il vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, sarà sabato 9 dicembre alla Pieve di Cemmo per la celebrazione di San Siro, patrono della Valle Camonica.

Nel suggestivo contesto della Pieve di San Siro a Cemmo, gioiello del Romanico camuno, si celebrerà, sabato prossimo alle 15, una cerimonia solenne per la ricorrenza di San Siro, patrono di Cemmo e della Valle Camonica, presieduta dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada. L’iniziativa è organizzata dalla Associazione no profit di promozione culturale Visit Cemmo con il patrocinio e il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica (nella foto da sinistra Chiara Azzena, don Pietro Chiappa, Sandro Bonomelli e don Pierangelo Pedersoli).

“L’idea – spiega la presidente dell’Associazione Visit Cemmo – è stata quella di riportare all’attenzione della comunità della Valle Camonica una celebrazione che si è svolta per centinaia di anni in passato e che riuniva a Cemmo moltissimi abitanti della Valle per invocare la protezione del proprio Patrono. L’occasione è importante anche per valorizzare e riscoprire il monumento incredibile della Pieve di San Siro e del Borgo di Cemmo. Invitiamo quindi tutti gli interessati a partecipare, oltre che alla celebrazione eucaristica, anche agli eventi che si svolgeranno lo stesso giorno e per tutto il periodo natalizio a Cemmo”.

In particolare, la mattina del 9 dicembre sarà possibile visitare la Pieve di San Siro e il Monastero di San Salvatore. Il programma prevede alle 9:45 la visita guidata alla Pieve a cura di Ausilio Priuli e, alle 11:15, la visita guidata al Monastero di San Salvatore a cura della Fondazione Camunitas. Per prendere parte alle visite, del costo di 10 euro, bisogna prenotare al 3921416087 ovia mail a visitcemmo@gmail.com

Da segnalare inoltre che alle 7 partirà da Sonico una camminata in direzione della Pieve, organizzata dal gruppo di don Battista Dassa “Dio cammina a piedi”. È previsto un pullman che alle 6:30 porterà i partecipanti a Sonico da Capo di Ponte (info e iscrizioni 3392360628).

Dopo la celebrazione alla Pieve, alle 16:30, è previsto un rinfresco offerto dall’Associazione Visit Cemmo, mentre la cena conviviale si terrà in oratorio alle 19:30 (si prenota al 3204243358).

Il vicario episcopale territoriale per la zona I don Pietro Chiappa riflette: “La presenza del vescovo di Brescia alla celebrazione di sabato pomeriggio vuole rimarcare il titolo, o meglio: la funzione, di San Siro come patrono della Chiesa camuna. San Siro ha contribuito moltissimo all’opera di evangelizzazione di questa terra e la comunità cristiana di oggi, col suo Vescovo, prega San Siro perché questa fede non vada perduta, ma continui a dare forma ai cuori e alle comunità, rendendole così migliori”. Il Vicario aggiunge: “Il pellegrinaggio in programma fin dal primo mattino, la presenza dei sacerdoti e la presenza dei seminaristi camuni o che svolgono servizio in Valle, le visite guidate ai due monumenti storici, la pubblicazione di un volume sulla storia di Cemmo, le realtà e le persone che a diverso titolo hanno prestato il loro contributo, il programma nel suo insieme, costituiscono la premessa per la buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale a don Pierangelo Pedersoli, parroco di Cemmo, alla nuova associazione costituita, alla Comunità Montana e alle altre realtà promotrici della festa patronale. Per intercessione di San Siro, il Signore benedica la comunità della Vallecamonica!”

Il parroco di Cemmo don Pierangelo Pedersoli commenta: “Sono contento che la comunità di Cemmo abbia preso a cuore la celebrazione della festa di San Siro, che negli anni era stata un po’ dimenticata. Dobbiamo però riconoscere che la celebrazione in onore di San Siro è sempre stata fatta dai seminaristi camuni, che, ogni anno, almeno dagli anni ’60, si ritrovavano a celebrare il Santo con due intenzioni particolari: la preghiera per le vocazioni e la preghiera per i preti defunti della Valle Camonica. Oggi l’occasione della festa di San Siro per la parrocchia di Cemmo è quella di celebrare il Patrono e affidarsi in modo particolare al Santo che i padri, nei secoli andati, hanno scelto come protettore per la comunità, ma anche per chiedere di essere capaci di imitarlo nel suo essersi fatto dono agli altri: San Siro era un pastore che ha guidato il gregge che gli è stato affidato e che ha evangelizzato, come narra la tradizione, tutta la Valle Camonica”.

Il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli aggiunge: “Il 9 dicembre celebriamo il patrono della Valle Camonica, un evento che deve riunire l’intera Valle e renderla orgogliosa di ciò che possiede: un patrimonio storico, artistico e culturale inestimabile. Ringrazio in particolare la comunità di Cemmo che si è prodigata per promuovere l’appuntamento del 9 dicembre e il vescovo Pierantonio per la sua presenza, che darà un valore ancor più significativo alla celebrazione di questa festa”.