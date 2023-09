San Candido: Fabio Conte nuovo dirigente del Commissariato di Polizia

giovedì, 7 settembre 2023

San Candido (Trento) – Cambio al vertice del Commissariato di Polizia di Stato di San Candido. Il Commissario Capo della Polizia di Stato Fabio Conte, 57 anni, è il nuovo Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di San Candido, in sostituzione della dottoressa Federica Esposito, trasferita presso la Questura di Trieste.

Arruolatosi nel 1985, laureato in Scienze Politiche Internazionali ed in Giurisprudenza, vanta un’esperienza trentennale nei vari ruoli della Polizia di Stato, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità e comando in seno alla Digos di Milano, alla Polaria di Firenze, nei Commissariati di Roma e Provincia, nonché nell’ambito della Polizia Stradale.

Dopo un periodo al Ministero dell’Interno Dipartimento della Polizia di Stato, dal dicembre 2019 ha prestato servizio all’Ispettorato del “Senato della Repubblica”, fino all’attuale nomina di Dirigente del Commissariato di San Candido.