“Salviamo il lago Bianco”: successo della camminata al Gavia

domenica, 10 settembre 2023

Valfurva (Sondrio) – “Salviamo il lago Bianco” è il grido lanciato oggi alla camminata organizzata al passo Gavia. Sono saliti in tanti dalla Valfurva, ma anche dalla Valle Camonica per partecipare alla manifestazione pacifica e far sentire la propria voce contro l’iniziativa che prevede il prelievo d’acqua da uno degli specchi d’acqua naturali più belli dell’arco alpino. La domanda che si sono fatti gli organizzatori della camminata: “Chi ha autorizzato un simile progetto e come sia stato possibile arrivare ad ottenere i permessi per realizzare delle condutture canalizzare l’acqua sugli impianti da sci della Valfurva“.

La richiesta è stata avanzata dalla società degli impianti di Santa Caterina Valfurva ed ha ottenuto un’accelerata nel 2020. I permessi hanno il parere positivo di Comuni di Valfurva e Bormio, Provincia di Sondrio, Regione Lombardia e Parco dello Stelvio/Ersaf.

“La manifestazione odierna ha evidenziato alcune contraddizioni sul Passo Gavia: da un lato vengono promosse azioni sostenibili, quali le chiusure delle strade dei passi alpini d’estate per consentire a ciclisti ed escursionisti di apprezzare un ambiente davvero unico, dall’altro viene autorizzato un progetto che andrà a modificare l’habitat del Lago Bianco. Nel progetto si legge: il lago sarà regolato da sensori per garantire il suo livello, potrà abbassarsi massimo di 4 cm ed il prelievo potrà avvenire da novembre a febbraio. In caso di livelli più bassi per varie cause, nel periodo estivo, l’acqua verrà pompata dal rifugio Berni al lago Bianco per garantire il suo livello normale. Quella di oggi – concludono al comitato Salviamo il lago Bianco – è il primo passo”. A breve saranno organizzate altre iniziative in Valtellina, coinvolgendo tutte le associazioni e le istituzioni.