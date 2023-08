Sagra di Erbanno, maxi torta gelato realizzata dal Gelatissimo

lunedì, 21 agosto 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – La Sagra dei Casoncelli a Erbanno di Darfo Boario Terme (Brescia) ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Una festa per eccellenza che ha esaltato un piatto tipico camuno, che da 38 anni si rinnova.

Durante la “sagra” Pietro Andreoli del “Gelatissimo” ha realizzato una torta gelato lunga due metri, che è stata apprezzata da residenti e turisti che hanno raggiunto Erbanno per l’evento principe dell’estate.

Il pubblico presente alla festa ha chiesto informazioni sulla torta gelato, due metri di lunghezza e 40 centimetri di larghezza, dal peso di circa 20 chili, e quali fossero gli ingredienti. Pietro Andreoli e i collaboratori del “Gelatissimo” hanno preparato la maxi torta gelato per l’evento di Erbanno utilizzando pan di Spagna, fior di latte e nutella ed è andata a ruba.

“Quest’anno – spiega Pietro Andreoli, titolare del Gelatissimo con sede in via De Gasperi a Boario Terme (Brescia) – ho cercato di innovare la produzione di gelati, proponendo delle novità, alcune legate anche agli eventi (ad esempio la torta gelato del campioni in occasione del Campionati giovanili di ciclismo ndr), oppure un prodotto al gusto alla fragola con l’immagine della Barbie e abbiamo riscoperto le tradizioni del territorio, prepariamo gelati utilizzando frutti, latte e prodotti della Valle Camonica”.

Oltre alla sagra dello scorso weekend a Erbanno, il “Gelatissimo” ha partecipato ad altri eventi in città ed è un riferimento non solo per la Valle Camonica per le prelibatezze che realizza.