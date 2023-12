“S-occorriamo”, il 27 dicembre speciale serata a Ponte di Legno

martedì, 19 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Una serata per discutere del Soccorso in Alta Valle Camonica e come affrontare gli interventi d’urgenza ed emergenza.

Tema della serata, organizzata dall’Associazione “Amici”, presieduta da Fausto Maroni, dal Soccorso Alpino con il responsabile della V Delegazione Pino Mazzucchelli, l’Associazione Elisoccorso Bravo Sierra Odv e il Comune di Ponte di Legno e in programma mercoledì 27 dicembre presso la sala comunale di via Salimmo a Ponte di Legno, è “S-occorriamo”.

Il programma prevede alle 20 il saluto delle autorità; alle 20:30 l’intervento dell’Associazione Elisoccorso Bravo Sierra Odv che presenterà un video e il libro dei loro primi trentacinque anni di storia. Si tratta di storie di donne e di uomini che hanno reso il servizio dell’Elisoccorso bresciano un’eccellenza a livello nazionale.

Alle 21:15 verranno approfondite le “sinergie tra Pronto Soccorso – Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Esine e di Edolo con Elisoccorso e le associazioni del Territorio”, quindi alle 21:45 il Soccorso Alpino presenterà la propria attività sul territorio a favore della comunità con un breve video informativo.

Alle 22 l’Associazione Amici del Soccorso Alta Valle Camonica accompagnerà i presenti a conoscere le manovre salvavita in particolare la disostruzione delle vie aeree e la corretta chiamata al 112 Nue.

Durante la serata interverranno Ivan Faustinelli, sindaco di Ponte di Legno; la dottoressa Giovanna Perone, presidente Associazione Elisoccorso Brescia Bravo Sierra Odv; Marianna Baldo, addetta stampa associazione Elisoccorso Brescia Sierra Odv e autrice del libro; la dottoressa Giacomina Tomasini, direttore Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Ospedali Esine ed Edolo; Bruno Pogna, coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Ospedale di Edolo; Pino Mazzucchelli, delegato V Delegazione Soccorso Alpino e Speleologico e Fausto Maroni, presidente Associazione “Amici” Volontari del Soccorso di Ponte di Legno.

L’obiettivo – sottolineano gli organizzatori – è approfondire gli interventi di soccorso a 360° nell’ottica della prevenzione e della tempestività negli interventi.