Run Aragosta, a Capo di Ponte torna la camminata benefica

martedì, 8 agosto 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Torna la camminata benefica della Valle dei Segni. Run Aragosta aperta a tutti non competitiva a scopo benefico. Già 800 iscritti e fino a 1800 sarà donata ai partecipanti una maglietta termica. Invece sabato 26 agosto Ca Pa Skale, valida come prova del circuito Valle dei Segni mountain Cup di corsa in montagna.

Nata nel 2018 come camminata e corsa solidale, sono stati donati fino ad oggi beni strumentali pari a circa 70mila euro. Evento patrocinato da Regione Lombardia, Ats della Montagna, Asst di Valcamonica, Comune di Capo di Ponte, Paspardo, Gianico.

Due percorsi di 6 e 12 km (con la possibilità di raggiungere l’arrivo facilmente riducendone la distanza indicata ). I percorsi s’incontrano permettendo a famiglie, appassionati di sport e atleti di partecipare ad un evento “sportivo” unico per le sue caratteristiche organizzative. Con partenza e arrivo a Capo di Ponte, i partecipanti alla Run Aragosta scoprono le bellezze storico-naturalistiche della valle. Le incisioni rupestri, l’architettura romanica, le mulattiere medievali, i boschi di castagno. Passo dopo passo, camminando si vive la Valle Camonica tra storia, sport, inclusione sportiva, aggregazione, divertimento, ambiente e solidarietà.

Nell’edizione 2023 durante il percorso i partecipanti potranno visitare gratuitamente musei, monumenti, ingresso al parco Nazionale Incisioni Rupestri di Naquane primo sito Unesco in Italia, i Massi di Cemmo, Chiese e borghi medievali. I ristori presenti sul percorso, l’area dedicata al divertimento e al relax con musica completano un’ideale giornata di amicizia, divertimento e solidarietà. Gadget ufficiale maglia tecnica garantita ai primi 1800 iscritti. Nessun costo di partecipazione. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’acquisto di beni per Pediatria e Oncologia-Hospice Ospedale di Esine e Rsa F.lli Bona di Capo di Ponte.

IL PROGRAMMA

Dalle ore 8 ritiro gadget e iscrizioni se non raggiunta la quota massima

Ore 8:30 Colazione Run Aragosta per gli iscritti;

Ore 9:30 buongiorno con Radio Number One e i Clown

Ore 9:40 Spettacolo di Parapendio

Ore 9:45 La Fanfara di Val Camonica

Ore 10:00 Partenza della camminata

Ore 12:00 Stand gastronomico e Radio Number One

Ore 13:45 Trucca Bimbi

Ore 14:00 Fanfara di Val Camonica

Ore 14:30 Giochi e attività varie per bambini e ragazzi

Ore 15:00 yoga e relax nel parco.

Molte altre attività troverete grazie alle Associazioni, gruppi e amici che collaborano all’evento.

Area del Parco Pitoti Park aperta tutto il giorno per tutti Buon evento e ti aspettiamo, cosa aspetti ad iscriverti sul sito gruppoaragosta.com sezione Run aragosta 2023