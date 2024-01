Rovereto: un successo l’iniziativa “Il Teatro a Scuola”

mercoledì, 3 gennaio 2024

Rovereto (Trento) – L’Amministrazione comunale di Rovereto, in linea con la sua costante dedizione alla promozione dell’educazione artistica e culturale tra i giovani, è orgogliosa di annunciare il rinnovato successo dell’iniziativa “Il Teatro a Scuola“. Questo programma, lanciato nell’anno scolastico 2022/2023, ha già dimostrato un impatto positivo sugli studenti degli istituti di Istruzione Superiore e dei Centri di Formazione Professionale.

L’obiettivo di questa iniziativa è di coinvolgere attivamente i giovani, valorizzando il loro protagonismo attraverso lo sviluppo della creatività, delle competenze personali e della capacità di lavorare in gruppo.

Il riscontro positivo ricevuto dagli istituti scolastici ha incoraggiato l’Amministrazione a estendere il bando anche per l’anno scolastico 2023/2024. Questa estensione si rivolge non solo agli Istituti di Istruzione Superiore e ai Centri di Formazione Professionale, ma anche alle Scuole secondarie di I grado.

Il bando prevede l’assegnazione di un contributo fino a 1.500 euro per progetti il cui costo preventivato e ammissibile sia pari o superiore a tale importo. Il budget complessivo per queste iniziative è di 21mila euro.

Alla scadenza del bando, l’Amministrazione ha ricevuto sei domande qualificate, alcune delle quali presentano un preventivo superiore all’importo massimo del contributo. In considerazione del fatto che non tutte le scuole hanno presentato domanda, si prevede la possibilità di aumentare il contributo oltre la soglia iniziale, fino al 20% in più per quelle scuole con un preventivo superiore, rispettando i limiti del budget disponibile.

“Il teatro è uno straordinario mezzo educativo e le scuole hanno colto questa opportunità. Le arti hanno un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani – ha detto la sindaca Giulia Robol – “Per l’amministrazione comunale è un dovere supportare queste iniziative che arricchiscono la vita culturale e educativa di Rovereto. Attraverso il teatro le ragazze e i ragazzi imparano a confrontarsi tra loro, ad affrontare le proprie insicurezze, ad apprendere un modo di comunicare diverso ed efficace, apprendendo che potranno mettere in pratica durante tutto il corso della loro vita”.

Le scuole che hanno partecipato al bando sono l’Istituto Comprensivo Rovereto Sud; il Liceo delle Arti “Vittoria Bonporti Depero”; l’ITT Marconi; il Liceo “Fabio Filzi”; il Liceo “Rosmini”; l’Istituto di Istruzione Superiore “Don Milani”.