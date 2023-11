Rovereto, Teatro Zandonai illuminato di azzurro

mercoledì, 8 novembre 2023

Rovereto (Trento) – Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Rovereto per la campagna di prevenzione della Lilt. Da ieri sera il Teatro Zandonai sarà illuminato di azzurro per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione maschile.

Se a ottobre, il mese dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, il è stato illuminato di rosa, a novembre la facciata del palazzo si tinge d’azzurro, colore che tradizionalmente contraddistingue il mondo maschile (foto Graziano Galvagni)

Si chiama infatti “Lilt for Men – Percorso Azzurro“ la campagna informativa per la diffusione di una cultura della prevenzione da parte della Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori. Il mese di novembre si rivolge al pubblico maschile per creare consapevolezza dell’importanza della diagnosi precoce dei tumori e quindi dei principali esami di prevenzione da effettuare.

La Lilt cerca in questo modo di incoraggiare gli uomini a prendersi cura della propria salute attraverso stili di vita sani e a fare della prevenzione una buona abitudine che può ridurre in maniera significativa il numero dei decessi.

A questo scopo vengono proposte visite urologiche di controllo per gli ultracinquantenni, ma anche per la fascia d’età fra i 20 e i 50 anni; sono disponibili anche consulenze per riconoscere eventuali segnali d’allarme e tenere monitorata l’eventuale familiarità.

Parlare in modo naturale ed esplicito di tumori a prostata, testicolo e pene può essere di aiuto a superare eventuali timori o dubbi, vincendo così l’iniziale imbarazzo. Quest’anno per la prima volta il servizio sarà portato anche negli spazi dell’Università di Trento con visite, consulenze e informazione.