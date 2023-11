Rovereto: sostegno al progetto “Pe.Pe. – Percorsi Personalizzati”

mercoledì, 22 novembre 2023

Rovereto (Trento) – La Giunta comunale di Trento stanzia il sostegno sStraordinario al progetto di rete dei quattro Istituti comprensivi. Sosterrà anche quest’anno il progetto “Pe.Pe. Percorsi Personalizzati”, portato avanti dagli Istituti comprensivi di Rovereto. E’ un percorso, avviato a gennaio 2022, che si rivolge a studenti della scuola secondaria di primo grado e mira a potenziare le competenze sociali e curricolari di ragazzi e ragazze che possono trovare qui un modo diverso di apprendere, evitando possibili dispersioni scolastiche. Gli studenti, selezionati dai Consigli di Classe, partecipano a percorsi personalizzati che includono un “laboratorio del fare” e un “laboratorio del sapere”, promuovendo un apprendimento integrato e completo che permette di approfondire le nozioni classiche della scuola attraverso un approccio pragmatico, con attività, tra cui laboratori di legatoria, cartonaggio, robotica, cucina e riparazione di biciclette, condotte da insegnanti ed educatori, insieme alla Cooperativa Kaleidoscopio.

“Sostenere le responsabilità educative, aiutare le ragazze e i ragazzi che necessitano di percorsi di apprendimento mirati, è una priorità dell’amministrazione e questo obiettivo si può raggiungere attraverso una collaborazione a più livelli” – spiega la Sindaca e Assessora all’Istruzione, Giulia Robol – “Il progetto Pe.Pe. si allinea perfettamente con questo obiettivo, offrendo un programma che permette di mettere in pratica le nozioni apprese e di apprenderne nuove, attraverso la pratica, in un connubio che aiuta gli studenti con la logica e la pratica. Già lo scorso anno abbiamo visto i risultati e il merito è di chi, insegnanti ed educatori, si mette a disposizione per percorrere nuove vie che permettono ai ragazzi di sviluppare le proprie competenze”.

Per il 2023/2024, il Progetto Pe.Pe. coinvolgerà circa 20 studenti, garantendo la parità di genere e il rispetto del principio della non discriminazione, e punta a potenziare e ampliare i suoi servizi, incluso l’obiettivo di aprire i laboratori per una quinta giornata settimanale. I laboratori si tengono nell’Oratorio Rosmini, grazie alla disponibilità della Parrocchia di San Marco che ha concesso la sala attraverso un comodato gratuito condiviso con l’ Amministrazione comunale.

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Isera – Rovereto, Francesca Borroi, rappresentando la Rete degli Istituti Comprensivi della città, ha richiesto un contributo specifico per coprire le spese di beni di consumo e le maggiori ore di assistenza educativa necessarie per questa espansione per i quali il comune garantirà la copertura.

“Il Comune di Rovereto – conclude il Sindaco Robol – “sostiene con convinzione questa iniziativa così significativa e guarda con fiducia al suo impatto positivo sull’istruzione e sullo sviluppo dei giovani della nostra comunità”.