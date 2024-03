Rovereto, Sgarbi ha svelato il programma 2024 del Mart

domenica, 3 marzo 2024

Rovereto (Trento) – Presentato al Mart di Rovereto il calendario delle prossime mostre. Si comincia con Arte e Fascismo, dal 13 aprile, e si finisce con Etruschi del Novecento, dal 6 dicembre.

Alla presentazione è intervenuto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che, dopo aver portato ai presenti i saluti della vicepresidente Francesca Gerosa, ha dichiarato: “In questi anni Vittorio Sgarbi ha rinnovato la potenzialità del Mart di essere strategico e importante per il Trentino sia dal punto di vista artistico e culturale, sia per le ricadute che ha sul territorio e sulla città di Rovereto, come è stato confermato recentemente dagli operatori economici”.

Gli ha fatto eco Micol Cossali, assessora alla cultura del Comune di Rovereto, sottolineando come il successo del Mart non vada misurato solo con i numeri ma anche per la capacità di “portare pensiero, sviluppo economico e lavoro di qualità, contribuendo allo sviluppo positivo di un territorio”.

Sono poi intervenuti Vittorio Sgarbi, Presidente Mart, e Beatrice Avanzi, sostituta Direttrice ufficio mostre temporanee e curatrice della mostra Arte e Fascismo.

Il presidente Sgarbi ha ricordato alcuni dei risultati raggiunti dal Mart negli ultimi anni, attraverso nuove acquisizioni, mostre passate e future e il grande successo confermato dai visitatori. “Domani chiuderanno le mostre di03i solo negli ultimi due mesi, da inizio anno. Che si sommano a quanti le avevano già viste in autunno e in inverno”.