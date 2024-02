Rovereto piange Danilo Toniatti, colonna dell’US Quercia

sabato, 17 febbraio 2024

Rovereto (Trento) – Addio a Danilo Toniatti, già funzionario di banca e una delle colonne dell’Unione Sportiva Quercia. Dal 1961 è stato l’amministratore della Quercia, che era il suo grande amore.

Danilo Toniatti (nella foto) era impegnato anche su altri fronti del volontariato, come vicepresidente della Fidal trentina e segretario sella Sezione del Tiro a segno di Rovereto. Lascia la moglie Nadia e la figlia Giorgia. Generazioni di dirigenti e di atleti hanno potuto apprezzare la sua precisione, la sua tempestività negli adempimenti a cui una società sportiva deve far fronte e lunedì 19 febbraio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Borgo Sacco saranno in tanti a portare l’ultimo saluto a Danilo