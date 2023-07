Rovereto: le decisioni del Consiglio Comunale, approvate le varianti urbanistiche

giovedì, 20 luglio 2023

Rovereto – Seduta del Consiglio Comunale a Rovereto (Trento): approvate la variante urbanistica a Via del Garda e al PRG. Avvenuta la surroga del Consigliere Egon Angeli. Entra in Consiglio Stefania Brescian. Rinviata alla prossima settimana la relazione sul DUP. Valduga: “Varianti che mettono ordine per una crescita armonica della città”.

LA SEDUTA

In apertura di seduta, il Consigliere Galli ha posto all’aula una domanda di attualità, che prende spunto dalla lettera aperta di Ennio Bordato sull’uso delle bombe a grappolo in Ucraina.

La richiesta è stata quella di esprimere la ferma condanna da parte della città sull’uso delle bombe a grappolo. Il Consigliere Galli ha chiesto se vi siano iniziative da parte del Comune e se questo intenda fare proprie, con una mozione, le richieste del Presidente della Fondazione Aiutateci a Salvare i bambini ODV.

Il Sindaco Francesco Valduga, alla luce di un confronto avvenuto prima di iniziare il Consiglio con i Capigruppo delle minoranze, ha quindi risposto che al momento non vi sono iniziative in programma, ma che, proprio dopo l’interlocuzione avvenuta, è stato deciso di ritrovarsi e fare delle proposte insieme. “Fare una sensibilizzazione verso il non utilizzo di determinati armamenti, tutti auspicabilmente, ma in particolare quelli che possono avere effetti incontrollabili sui civili, debba e possa animare il Consiglio in maniera trasversale”. Il Consigliere Galli ha accolto l’apertura verso un momento di discussione più ampia.

Una seconda domanda di attualità, a firma del Consigliere Zambelli, sempre sulla lettera inviata dall’Associazione ASB Odv, chiedeva perché non è stata inoltrata a tutti i Consiglieri. La Presidente ha risposto che ha deciso lei stessa di chiedere a Bordato di inviare personalmente la lettera ai Consiglieri, ritenendo il contenuto “molto di parte”, dando il riferimento del sito dove avrebbe potuto trovare la mail e, per coloro che non l’avessero resa pubblica, l’avrebbe consegna a mano lei stessa nella seduta. Il Consigliere Zambelli non si è detto soddisfatto della risposta, poiché ha detto che il Presidente del Consiglio non avrebbe dovuto entrare nel merito della lettera.

La terza domanda di attualità riguarda invece la viabilità in via del Garda, presentata dal Consigliere Gabriele Galli, suscitata dall’articolo pubblicato dal quotidiano L’Adige del 13 luglio inerente il traffico seguito all’apertura del cantiere stradale. In particolare il Consigliere Galli ha chiesto se sia stato comunicato ai cittadini e agli operatori il cambio di viabilità e se vi sia la disponibilità a far redigere un piano della viabilità rivolto a favorire la mobilità sostenibile e la drastica riduzione del traffico. L’Assessore Andrea Miniucchi ha parlato di un intervento del tutto eccezionale e strategico per tutta una serie di implementazione del sistema di sottoservizi cittadini. Ha spiegato che un tale intervento non può che essere fatto nei mesi di luglio e agosto proprio per l’effetto che hanno sull’accesso alla città. “Con Novareti prepariamo una serie di intervento, in inverno e primavera, che prendono il via prima dell’inizio della scuola e delle attività a settembre. Sono interventi con una forte componente pubblica, in particolare un ramale principale della rete del gas in via del Garda e dalla parte della Rotatoria della Favorita si è messa in cantiere la ciclabile. Abbiamo cercato di mettere due cantieri in un unico periodo per evitare disagi eccessivi alla popolazione” Ha detto che l’arrivo a Rovereto è garantito da una segnaletica messa in modo puntuale. L’ordinanza, ha spiegato, ha messo in campo una dinamica progressione parallela al cantiere in modo che sia via via liberata la circolazione con l’avanzamento del cantiere. Ha chiarito che i lavori sono stati concertati anche con Trentino Trasporti per non impattare sul trasporto pubblico. Per quanto riguarda la sostenibilità, ha ricordato che questi interventi, con la ciclabile, servono a favorire un traffico leggero.

Al termine della trattazione delle domande di attualità, l’aula è passata direttamente alla trattazione della Variante al Piano Regolatore Generale “APRILE 2023” per la rigenerazione ambientale, urbanistica e paesaggistica di via del Garda e della Variante al Piano Regolatore Generale “MAGGIO 2023” accordi per la promozione turistica e la valorizzazione paesaggistico ambientale.

Nel corso della riunione con i Capigruppo, prima dell’inizio della seduta, è stata infatti concordata una seduta ad hoc, la prossima settimana, per parlare dell’Ucraina e, in quella occasione, approfondire il tema del DUP.

L’Assessore Andrea Miniucchi ha quindi spiegato le due varianti il cui tema principale, insieme alla riorganizzazione dei servizi su via del Garda, è quello della riduzione del consumo di suolo: “La città di Rovereto, a partire dal secondo dopo guerra e fino a qualche anno fa è stata in fase di grande espansione della città, e questo ha lasciato qualcosa di irrisolto. Noi abbiamo ritenuto politicamente che questi elementi avessero pari dignità come le questioni nuove che mo di volta in volta vengono presentate all’amministrazione comunale. Da un lato la variante urbanistica su via del Garda riesce a portare su quel brano di città un evento che qualifica lo spazio pubblico e che arriva dopo l’azione del privato, recuperando quel tempo perso nel senso che quella parte di città, che era un bordo della zona industriale, si è trasformato in una spina dorsale sulla quale si sono innestate attività economiche”. “Altra serie di interventi riguarda l’area della sponda dell’Adige, perché grazie ad una serie di accordi urbanistici permette di portare nuovi servizi. Sono previsti molto interventi in aree puntuali e circoscritte che consentono di soddisfare esigenze di carattere pubbliche sulle quali c’erano già dei pronunciamenti precisi da parte delle precedenti commissioni urbanistiche. “E’ evidente che anche il momento di fare un minimo di ricognizione proprio per capire come l’urbanistica effettivamente può continuare a dare risposte ai territori, può dare risposte sotto profilo economico, sotto il profilo dell’interesse pubblico che viene soddisfatto attraverso appunto degli strumenti che ci consentono di fare degli accordi con i diversi soggetti che intervengono all’interno della comunità ma allo stesso tempo che tenga presente che gli elementi di carattere strutturale e il tema del consumo di suolo”. P”artendo dalle varianti quelle che abbiamo fatto nel 2021 di riduzione di aree fabbricabili e pensando a quanto è diventato utile lo strumento dell’accordo urbanistico e del credito edilizio, nato per risolvere delle questioni di problematiche sotto il profilo pianificatorio, adesso ci consentono attraverso una modifica che permette la demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, dando risposte ad esigenze abitative senza consumare un metro quadrato di territorio in più”.

Miniucchi ha quindi ripercorso le varianti portate avanti in questi tre anni: “Con la variante di inedificabilità abbiamo ridotto la pressione abitativa di circa 3500 m², con gli accordi urbanistici all’incirca abbiamo ridotto di 2300 m² la pressione insediativa, con la variante di oggi arriviamo ad un saldo di circa 4200 m² di suolo in meno consumato. Il tema del consumo di suolo sarà un tema che ci ritroveremo in qualche modo chi amministra in futuro si troverà a dover fare i conti è meglio fin da subito abituarci a ragionare a questi termini, a ragionare a saldo zero, a saldo negativo, come quello che proponiamo proponiamo oggi”.

L’ingegner Luigi Campostrini ha quindi spiegato in modo puntuale le varianti.

Sul tema sono intervenuti i consiglieri Ruggero Pozzer , che ha sottolineato il problema del consumo di suolo; Ivo Chiesa, che ha ripercorso diversi passaggi effettuati nel corso delle passate consiliature; Villiam Angeli che ha parlato della necessità di una pianificazione con le attività commerciali. Ha evidenziato il problema della crescita di una area commerciale che rischia di svuotare il centro storico. Anche sulla Variante “Maggio 2023” è intervenuto il Consigliere Angeli, che ha posto l’attenzione su Colle Ameno. Carlo Fait ha parlato dell’area Campolongo, dicendo che la variante risolve un problema che si trascina dagli anni ‘90. Il Sindaco Francesco Valduga è quindi intervenuto in chiusura per sottolineare come queste due varianti mettano ordine su tematiche “che non controlliamo da dentro il Comune, ma che hanno a che fare con logiche di mercato che non sono prettamente comunali”. Per quanto riguarda via del Garda, ha detto:“Cerchiamo di garantire uno sviluppo il più possibile armonico non solo rispetto alle funzioni ospitate, ma anche al rapporto tra il cosiddetto centro della città, nella consapevolezza che è compito dell’amministrazione comunale è quello di cercare di far crescere la città tutta insieme, cercando di capire le ragioni e le prerogative del centro e delle zone più periferiche che sono comunque città”. “Si promuove mobilità alternativa, sicurezza, e anche bellezza”. Sulla Variante Maggio 2023 ha parlato di un ragionamento complessivo “nella direzione verso la quale vogliamo andare, molto attenta a quei pilastri attorno al quale abbiamo costruito una idea di sviluppo urbanistico in questi anni. La variante che riguarda Vicolo Baroni è una conferma di come stiamo definendo il perimetro della città dal punto di vista del risparmio di suolo, della riduzione dei volumi. Il Parcheggio attesta il vantaggio per il pubblico ma ci dice anche dove si ferma l’edificato e dove comincia il rapporto con l’asse ciclabile che si sta costruendo su quel territorio. La variante Campolongo evidenzia come si sta cercando di non costruire dove il territorio presenta una serie di fragilità e meglio distribuisce il carico dal punto di vista dell’edificabilità. Colle Ameno ci dice di un investimento dal punto di vista della manutenzione in bellezza e organicità in quel percorso lungo la via dell’Adige che interseca l’asse del Leno, al quale si aggiunge il valore dell’intrapresa turistica. Sono provvedimenti assolutamente importanti e qualificanti”. L’aula ha dunque approvato le varianti con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e 7 astenuti.