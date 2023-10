Trento e Rovereto: incontro tra i sindaci e l’ambasciatrice del Kosovo

venerdì, 27 ottobre 2023

Rovereto (Trento) – Il sindaco reggente di Rovereto, Giulia Robol, ha incontrato l’ambasciatrice del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim. Durante il colloquio informale, le due rappresentanti istituzionali hanno parlato delle relazioni tra Rovereto e il Kosovo, con particolare riferimento alla numerosa comunità kosovara presente in Trentino e dei collegamenti che esistono a livello commerciale e culturale.

In particolare, l’Ambasciatrice Haxhitasim ha sottolineato l’importanza di coltivare rapporti tra le due comunità e ha espresso interesse in particolare per la Fondazione Museo Civico e del Festival RAM di Rovereto, facendo riferimento alle recenti scoperte archeologiche in Kosovo, nel parco di Ulpiana.

“Questo incontro – spiega il sindaco reggente Giulia Robol – getta le basi per una collaborazione tra le diverse realtà, rafforzando il legame culturale e promuovendo lo scambio di conoscenze e di idee, passi fondamentali nella costruzione di rapporti di amicizia e di solidarietà tra i popoli”.

L’Ambasciatrice Haxhitasim ha una vasta esperienza diplomatica, avendo lavorato presso il Ministero degli Affari Esteri del Kosovo dal 2009, con incarichi presso l’ambasciata del Kosovo in Belgio e l’Ufficio di Collegamento presso il Consolato Generale del Kosovo a New York. Nel 2018 è stata nominata Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica del Kosovo a Roma, incarico che ricopre ancora oggi.

TRENTO

In mattinata Cordiale incontro oggi tra il sindaco di Trento Franco Ianeselli e l’ambasciatrice di Kosovo Lendita Haxhitasim. L’ambasciatrice – che parla benissimo italiano avendo svolto parte del suo percorso universitario nel nostro paese – ha espresso la sua soddisfazione per essere riuscita a venire a Trento, essendo questa una visita che aveva in programma da quando è entrata in carica ma bloccata dallo scoppio della pandemia e dalle successive crisi internazionali.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questo tipo di incontri: “Occasioni come queste sono importanti per noi amministratori per capire cosa avviene nel mondo e riuscire così a dare delle risposte adeguate ai cittadini”.

Durante l’incontro l’ambasciatrice ha presentato il quadro delle sfide che il suo Stato ha affrontato e sta affrontando tutt’oggi per il difficile rapporto con la Serbia e dello spirito collaborativo che ha trovato nell’associazione culturale albanese Teuta incontrata ieri: “È la prima volta che vedo una cosa del genere. L’associazione è un punto di riferimento non solo per la comunità albanese, ma anche per le altre comunità straniere che si stanno integrando sul territorio e stanno attraversando quello che la comunità albanese hanno attraversato”.