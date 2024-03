Rovereto: Futuri Comuni sostiene il candidato sindaco Giulia Robol

lunedì, 11 marzo 2024

Rovereto (Trento) – La formazione “Futuri Comuni” sostiene il candidato sindaco Giulia Robol a Rovereto.

“Vogliamo essere protagonisti del nuovo capitolo che si sta per aprire per la città di Rovereto. Porteremo al tavolo di coalizione le nostre idee per migliorare la qualità di vita dei roveretani: una città sempre più giusta, più produttiva e più sicura. Al fianco di Giulia Robol lavoreremo anche alla costruzione di una lista che rappresenti l’animo civico e riformista della città, con al centro i temi del lavoro, dei giovani, dell’innovazione e della partecipazione”, sostengono all’associazione Futuri Comuni.

“Chiediamo inoltre alla candidata Giulia Robol – proseguono – di agire come garante degli ideali e degli obiettivi delineati nell’accordo programmatico condiviso con tutta la coalizione. Per noi è fondamentale mantenere la coalizione aperta verso ulteriori contributi, sia da parte di liste che di singole persone. Per questo dobbiamo eliminare ogni forma di veto o pregiudizio che potrebbe ostacolare il successo della coalizione: per vincere serve una comunità ampia e forte. Con questi presupposti scendiamo in campo per eleggere la prima sindaca donna a Rovereto”.