Rovereto: confronto e idee per il piano giovani 2024

giovedì, 14 dicembre 2023

Rovereto (Trento) – Aperta la call per raccogliere idee per l’anno 2024 promossa dal Piano Giovani di Rovereto: aperta anche la call per quelle associazioni ed organizzazioni del territorio interessate a dialogare con il mondo giovanile con la possibilità di supportare idee e progetti.

E’ aperta la call del Piano giovani di Rovereto (Roveretogiovani.it), tramite la quale verranno raccolte idee e proposte innovative di giovani (under 35) o di organizzazioni attive sul territorio di Rovereto che potranno essere realizzate nel corso del 2024.

La volontà alla base di quest’iniziativa è quella di ampliare la rete del Piano Giovani per raggiungere, in particolare, gruppi informali di giovani e intercettare nuove realtà e organizzazioni con cui avviare un dialogo. La call vuole in particolare stimolare i giovani a sviluppare proposte che favoriscano la socialità e possano favorire la nascita di progettualità innovative sul territorio roveretano.

Eventi, concerti, festival, workshop, viaggi ed esperienze innovative per giovani…non c’è limite al tipo di proposte che è possibile presentare in questa fase.

Per presentare la propria idea è sufficiente compilare il breve form online che si può trovare sul sito roveretogiovani.it o nei rispettivi canali social.

Obiettivo del Piano giovani per l’anno 2024 è quello, in particolare, di favorire un’attivazione della comunità studentesca attraverso proposte rivolte ai propri pari. La call rimane comunque aperta anche a realtà e organizzazioni strutturate che vogliano avanzare delle proposte che siano in grado di valorizzare il protagonismo giovanile e il coinvolgimento attivo dei giovani in tutte le fasi di realizzazione.

Per partecipare alla call è sufficiente andare sul sito https://www.roveretogiovani.it/call-idee-2024/ e compilare il form online di raccolta idee. Il termine per poter presentare un’idea-progetto è fissato alle ore 00:00 del 15 gennaio 2024.

Ma quest’anno la prospettiva si amplia: il piano giovani Rovereto (Roveretogiovani.it) ha lanciato una chiamata rivolta al mondo delle associazioni ed organizzazioni del territorio volta a favorire le connessioni tra queste ed il mondo giovanile (in particolare gruppi informali di giovani) under 35.

“Abbiamo visto come molto spesso – spiega l’Assessore Micol Cossali – i più giovani portino idee innovative e coinvolgenti, ma che da soli difficilmente possono realizzare”. “Abbiamo così pensato – prosegue – di chiedere alle Associazioni e alle Organizzazioni presenti sul territorio se siano interessate ad entrare in contatto con queste ragazze e questi ragazzi per poter loro fornire un aiuto nel concretizzare i loro progetti. Abbiamo avuto modo di constatare che le collaborazioni nate in modo spontaneo nelle precedenti edizioni hanno portato a risultati eccellenti e per questo ora rivolgiamo un appello affinché si crei un canale di dialogo e incontro già nella fase iniziale. Attraverso una call esplorativa, si vuole raccogliere tramite un breve form online la disponibilità di quelle associazioni e realtà che sono interessate a dialogare e conoscere idee promosse da gruppi di giovani, valutare, liberamente e senza alcun vincolo, la possibilità di sostenerne la realizzazione ed evoluzione in progetti concreti da realizzare nel corso del 2024, oltre a cogliere la possibilità di conoscere e approfondire le politiche giovanili e le opportunità offerte dal Piano giovani.”