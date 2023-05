Rovereto, anno record per la Società Multiservizi: il bilancio

venerdì, 12 maggio 2023

Rovereto (Trento) – Anno record per la Società Multiservizi di Rovereto (Trento) che ha raggiunto un capitale di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il 2022 si è chiuso con un utile di 267.000 euro. Otto milioni e cinquecento mila euro è il valore della produzione della Società Multiservizi di Rovereto raggiunto nel 2022, una cifra che rappresenta il massimo storico dell’azienda.

Questi i dati presentati dal presidente Marco Pedri in occasione dell’Assemblea dei Soci, alla presenza dei consiglieri e dell’intero collegio sindacale e organo di revisione, presieduti da Francesco Cimmino e del sindaco Francesco Valduga.

Pedri ha presentato al socio Comune di Rovereto la proposta di Bilancio dell’esercizio sociale 2022, il Piano di Attività 2023 ed il Piano di Sviluppo Organizzativo della società.

Tutti gli atti sono stati approvati dal sindaco Francesco Valduga, in qualità di rappresentante del socio unico; è stata anche l’occasione, con la presenza alla riunione anche dello staff della Direzione Generale del Comune, di un ampio confronto e di un aggiornamento sugli obiettivi realizzati e sui numerosi progetti avviati, in base degli indirizzi assegnati dal Comune di Rovereto alla propria società in house, ed in corso di realizzazione.

“La creazione della Società Multiservizi Rovereto, erede di AMR – ha spiegato il sindaco Valduga – grazie alla possibilità di una maggiore agilità nel fare scelte imprenditoriali, è stata vincente. La pubblica amministrazione deve poter utilizzare mezzi efficaci che mettano al centro le necessità dei cittadini e sappiano rispondere in modo dinamico. Questo bisogno sono il centro di qualunque agire amministrativo e con SMR abbiamo dimostrato che è possibile immaginare un modello diverso, che coniuga la capacità di essere concreti e l’efficienza di gestione”.

“Quello chiuso lo scorso 31 dicembre – spiega il Presidente Pedri – è stato per la Società un esercizio di rilancio per quanto riguarda il ritorno all’equilibrio economico e per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi assegnati dal Socio fin dal 2020 (anno della trasformazione da A.M.R. società speciale a S.M.R. s.r.l. in house), in gran parte riaffidati con il Piano degli Indirizzi ed Obiettivi 2022-24. L’allentamento della morsa della pandemia ha permesso ai servizi, e quindi alle attività della società, di tornare a regime e di raggiungere, ed anche superare in taluni casi, i livelli degli anni precedenti; il management ha potuto quindi pianificare ed avviare una serie di iniziative di consolidamento e di sviluppo a valenza pluriennale che stanno dando i risultati attesi”.

Il presidente, nel sottolineare che l’utile di esercizio beneficia di alcune entrate di carattere straordinario occorse nel 2022 ed anche di una certa prudenza nell’anticipazione dell’assunzione di costi di carattere organizzativo e strutturale, che si dovranno però iniziare a sostenere nel 2023 al fine di garantire l’efficienza gestionale, ha affermato che la Società ha raggiunto l’obiettivo di equilibrio economico-reddituale e che tale obiettivo potrà essere confermato anche nei prossimi esercizi.

Con l’affidamento da parte del socio alla società dei nuovi contratti di servizio “gestione degli impianti sportivi e delle sale comunali” e “gestione delle strutture e dei servizi teatrali e del supporto logistico agli eventi del Comune” si è concluso l’iter, iniziato nel 2020, di revisione dei contratti, che ha inteso riconoscere ad S.M.R. un ruolo più ampio nella gestione dei servizi pubblici cittadini.

Il progetto di allargamento della compagine sociale agli altri Comuni della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri in corso di realizzazione (è in corso l’aumento di capitale sociale riservato a tali Enti) potrà vedere l’ampliamento e l’allargamento dell’ambito territoriale di alcuni servizi gestiti, inoltre l’obiettivo prefissato di affidamento di ulteriori servizi da parte del Comune di Rovereto alla sua società in house (vedasi in particolare il servizio di gestione del verde urbano attrezzato) potrà rappresentare un ulteriore possibilità di crescita della società nei prossimi anni.