Rotatoria di Lavis: interrogazione della consigliera provinciale Demagri

venerdì, 1 marzo 2024

Lavis (Trento) – La rotatoria di Lavis è al centro di un’interrogazione della consigliera provinciale Paola Demagri di Casaautonomia.eu. “La statale 12 ospita da qualche anno, quello che potremmo definire un tentativo di opera pubblica – si legge nel documento sottoscritto dalla consigliera provinciale Demagri – La rotonda che dovrebbe regolare il traffico in corrispondenza del bivio per Sorni, giace sotto le spoglie di una serie di terribili new jersey in plastica. L’aspetto paesaggistico è pessimo. Nonostante non vi sia nessun dubbio che tutto questo rispetti il codice della strada. Le strutture infatti, sono normativamente armocromizzate in pendant con una giallissima segnaletica orizzontale”.

“L’effetto dell’intervento però – aggiunge la consigliera provinciale – più che al diligente Trentino, sembra piuttosto appartenente al più schietto stile del Bel Paese al quale apparteniamo o al Consiglio Regionale che ci onoriamo di rappresentare. Citiamo Istituzioni dove ormai nulla è più definitivo del provvisorio”.

“Allora – prosegue Demagri – se è vero com’è vero che a livello nazionale la Lega sta per realizzare il Ponte sullo Stretto ci sia permesso confidare che per quella locale non sarà difficile impegnarsi a realizzare almeno una rotonda. Anche perché, si tratta di un impegno che la stessa amministrazione da poco riconfermata, già nella scorsa legislatura aveva dichiarato pubblicamente come prioritario”.

“Fin dal lontano 2021 – continua Demagri – durante la discussione di un’interrogazione a risposta immediata in un Question time, la Lega e La Civica si intrattenevano in un fitto, reciproco scambio di note di gratitudine e attestazioni di stima. Per come si espresse l’allora assessore competente, ad oggi i lavori dovrebbero esser già conclusi. Invece chi transita sul posto continua ad attraversare l’imponente deposito di strutture plastiche bianche ed arancioni. Il tempo e le intemperie le stanno consegnando al degrado e agli occhi di cittadini e turisti, con le comprensibili conseguenze del caso”.

La consigliera provinciale Demagri ha presentato un’interrogazione per sapere dalla Giunta provinciale quando saranno avviati i lavori di sistemazione della rotatoria sulla statale 12 a Lavis.