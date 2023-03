Rogo della vecchia di metà quaresima a Ponte di Legno: il programma

mercoledì, 15 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Riecco il “rogo della vecchia“: a Ponte di Legno (Brescia) torna il tradizionale falò di metà quaresima. Quello di domani – giovedì 16 marzo – è uno degli appuntamenti più seguiti in Alta Valle Camonica, non solo dai residenti ma anche dai turisti. L’evento ‘Giuedì de la Mèza e Ruf de la Ecia‘ (nella foto di repertorio) è organizzato dagli “Amici della Vecchia” in collaborazione con la Pro loco di Ponte di Legno.

Il programma del “rogo della vecchia” di domani prevede alle 14:30 il ritrovo in oratorio con la sfilata fino alla Casa di Riposo “Carettoni”, quindi il ritorno in piazza XXVII Settembre dove verso le 16:30 ci sarà musica, animazione e merenda per tutti. In serata alle 20:30 partenza del corteo dall’Oratorio con ‘La Vecchia’, alle 21 in piazza XXVII Settembre la lettura Testamento e Ruf de la ‘Ecia e il rogo. Al termine seguirà intrattenimento musicale e vin brulè offerto dagli alpini di Ponte di Legno.