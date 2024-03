Confindustria Trento, Roberto Cavallini riconfermato delegato dell’Alto Garda

sabato, 16 marzo 2024

Trento – Roberto Cavallini (nella foto) è stato riconfermato delegato del Territorio Alto Garda e Ledro, Valle dei Laghi. L’Assemblea del Territorio Alto Garda e Ledro, Valle dei Laghi di Confindustria Trento ha eletto i propri rappresentanti per il quadriennio 2024-2028.

Delegato di Territorio Alto Garda e Ledro, Valle dei Laghi: Roberto Cavallini (Arconvert Spa); vice delegati per l’Alto Garda: Stefano Cenedese (Cartiere del Garda Spa) e Angelo Angeli (ZV Meccanica Srl); vice Delegato per Ledro: Nicola Casolla (Casolla Legno Srl); vice Delegato per la Valle dei Laghi: Elio Pisoni (Distilleria F.lli Pisoni Srl). Roberto Cavallini entra a far parte anche del Consiglio Generale di Confindustria Trento.