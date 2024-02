Riva del Garda: soccorse donna ferita, il ringraziamento a Fabrizio Galas

venerdì, 2 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – L’amministrazione comunale ha ricevuto in municipio Fabrizio Galas, il ventiduenne dipendente di Apm che mercoledì ha soccorso e salvato una donna investita da un’auto.

Come si ricorderà, è successo in viale Trento all’altezza dell’hotel Astoria, poco dopo le 14.30: la donna, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, era stata investita da un’auto. Fabrizio Galas, di passaggio sul posto nell’ambito di una attività di controllo per Apm, aveva notato due signore intente a soccorrere la donna, la quale sanguinava copiosamente da una gamba. Il ragazzo, aiutandosi con una sciarpa, aveva praticato una compressione sulla ferita, in attesa dell’ambulanza, arrivata poco dopo, bloccando per quanto possibile la forte emorragia. La donna era stata poi affidata alle cure degli operatori di Trentino Emergenza e si era salvata. Da quanto emerso in seguito, senza quell’intervento la perdita di sangue così ingente sarebbe probabilmente stata fatale.

Fabrizio Galas, che è anche vigile del fuoco volontario nel Corpo di Riva del Garda, è stato ricevuto in mattinata dal sindaco Cristina Santi, dall’assessore Luca Grazioli e dal presidente del Consiglio comunale Salvatore Mamone, presente anche Marco Torboli, amministratore unico di Apm.

Fabrizio ha raccontato la vicenda, compreso di essere stato contattato dalla figlia della donna salvata, la quale non ricorda nulla di quanto accaduto, nemmeno quindi di essere stata salvata. Fabrizio, che ha voluto sottolineare come qualunque altro vigile del fuoco, al posto suo, avrebbe fatto lo stesso, ha anche rimarcato la velocità di intervento dell’ambulanza di Trentino Emergenza, dell’ordine dei 4-5 minuti.