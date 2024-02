Riva del Garda: scuole e impresa in sinergia a Hospitality

mercoledì, 7 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – Scuole e impresa in sinergia a Hospitality-Il salone dell’accoglienza.

Creare un legame tra il sistema scolastico e il mondo professionale, per offrire agli studenti l’opportunità di condividere le proprie abilità, le conoscenze enogastronomiche e l’arte dell’ospitalità. I contest “Cocktail Mixology“, “Le varie competenze in sala – bar“, “Accoglienza e ospitalità“, e l’importanza di investire nell’istruzione e nella formazione per assicurare un futuro prospero nel settore.

Promuovere un legame sinergico tra istruzione e mondo del lavoro per preparare i futuri professionisti con un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze coerenti alle esigenze delle imprese: è questo, in sintesi, lo spirito che anima, ormai da qualche anno, la collaborazione tra Riva del Garda Fierecongressi, gli istituti professionali trentini, l’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, l’Associazione Ristoratori del Trentino e l’Associazione Cuochi Trentini. Anche in occasione della 48esima edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in corso di svolgimento al Quartiere Fieristico di Riva del Garda, è stato messo a punto un programma dedicato agli studenti, per offrire loro l’opportunità di mostrare le proprie abilità attraverso contest, e arricchire il bagaglio professionale.

Grazie all’impegno dell’Associazione Ristoratori del Trentino, gli studenti del Centro Formazione Professionale Alberghiero-Enaip di Riva del Garda e di Tione, e dell’Istituto Alberghiero di Rovereto, nel padiglione D stand A23, hanno gestito colazioni e light lunch, utilizzando peraltro prodotti locali, per valorizzare le eccellenze del Trentino e promuovere la cultura gastronomica della regione.

Durante le prime tre giornate di fiera, gli studenti di tutte le scuole provinciali dell’ospitalità e della ristorazione hanno avuto inoltre l’opportunità di partecipare a concorsi dedicati a “Cocktail Mixology”, “Le diverse abilità in sala – bar” e “Accoglienza ed ospitalità”: un’occasione di crescita professionale e di confronto con esperti del settore, per apprendere nuove tendenze e creare connessioni significative per il futuro lavorativo.

“La stretta collaborazione con gli Istituti di Formazione Professionale riveste per noi un ruolo importante – ha dichiarato la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli – siamo fortemente convinti che promuovere lo scambio di conoscenze valorizzi il talento emergente, e investire nell’istruzione e nella formazione costituisca l’essenza stessa di un futuro florido nel settore”.

Grazie alla presenza della FIC – Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi Trentino-Alto Adige, e al ritorno di NIC in School, agli studenti degli Istituti Alberghieri, oltre a momenti di formazione, è stato dedicato anche il concorso “Miglior Allievo 2024”. Per valorizzare e premiare l’impegno degli ragazzi nell’arte della mixology e dell’ospitalità, per la prima volta ad Hospitality è stato messo a punto il Concorso Nazionale AIBES – Associazione Italiana Barman e Sostenitori “The Next Generation”, che domani, giovedì 8 febbraio, presso la RPM Arena nel Padiglione B4, incoronerà il miglior giovane bartender 2024. In fiera anche gli studenti dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero Giuseppe Cipriani di Levico Terme, accompagnati da Silvia Gilli, docente e volontaria AIC Trentino – Associazione Italiana Celiachia, che hanno partecipato all’evento show-cooking “I dolci di carnevale buoni per tutti”, e due coppie di chef veronesi e bresciani, impegnati con il contest “Mistery Box VR vs BS”.

La giornata di domani sarà dedicata all‘Inclusione, e vedrà la partecipazione anche dei ragazzi sensibili della “Trattoria Dal Barba” di Villa Lagarina.